Dank Computer-Café in Therwil – Steuererklärung leicht gemacht Der Kanton Baselland hat ein neues Programm zum Ausfüllen der Steuererklärung. Die Gemeinde bietet Hilfe beim Umstieg. Tobias Burkard

Das Computer-Café in Therwil will älteren Menschen eine Gelegenheit bieten, ihre Computerkenntnisse aufzufrischen. Symbolfoto: Beat Mathys

Alle Jahre wieder: Bis Ende März muss die Steuererklärung ausgefüllt werden. Dieses Jahr gilt es, eine zusätzliche Hürde zu überspringen: Der Kanton Baselland hat eine neue Steuersoftware in Betrieb. Ein solcher Umstieg kann seine Tücken haben. Die Gemeinde Therwil will dem nun Gegensteuer bieten und organisiert ein Treffen, um den Umgang mit dem neuen Programm zu erleichtern. Der Anlass bietet allen über 60 Jahren die Gelegenheit, um sich mit anderen Computerinteressierten zu treffen und Wissen auszutauschen: «Wir zeigen direkt vom PC auf die Leinwand, wie es geht», so das Computer-Café-Team.

Am Freitag, dem 31. März, wird die Aula des Wilmatt-Schulhauses in Therwil von 9 bis 11 Uhr zum Computer-Café umfunktioniert. Der Schwerpunkt der Ausgabe vom 31. März liegt auf der neuen Anwendung des Kantons Baselland, mit der man die Steuererklärung einfach und schnell online einreichen kann: «Mit der neuen Anwendung macht das Erledigen der Steuererklärung sogar Spass», schreiben die Veranstalter. Die Onlineanwendung mit dem Namen E-Tax BL ersetzt EasyTax, das in den letzten Jahren zur Anwendung kam.

Papier oder Online

Dabei spiele es keine Rolle, ob die Unterlagen online oder auf Papier eingereicht werden sollen – beides sei einfach zu bewältigen, schreiben die Veranstalter. Nach der Vorführung können die Teilnehmenden ihre persönlichen Fragen stellen. So können etwaige Probleme direkt und unkompliziert geklärt werden. Die Veranstalter betonen allerdings, dass eine Anmeldung per E-Mail an computercafe@therwil.ch erforderlich ist, da die Platzzahl begrenzt ist.

Der Unkostenbeitrag beträgt 10 Schweizer Franken pro Person und Anmeldung. Inbegriffen im Preis sind auch Kaffee und Mineralwasser. Die Anmeldefrist für den Anlass ist am Mittwoch, 29. März, um 14 Uhr. Das Computer-Café bietet eine gute Gelegenheit, den Umgang mit der neuen Steuersoftware zu erlernen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen: «Das Computer-Café-Team freut sich auf alle Anmeldungen», so die Gemeinde Therwil.

Fehler gefunden?Jetzt melden.