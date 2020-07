Mehr Häuser in Riehen – Stettenfeld-Überbauung wird konkret Im Gebiet zwischen Riehen-Dorf und Lörrach-Stetten werden auf gut der Hälfte der Fläche Häuser entstehen. Die Gemeinde hat nun die Grundbesitzer über die Vorgehensweise informiert. Mischa Hauswirth

Der Kanton Basel-Stadt als Landbesitzer forcierte die Überbauungspläne – der heutige Grünflächenanteil wird deutlich reduziert. Foto: Tamedia-Archiv

Die Überbauung des Stettenfeldes ist seit längerem ein Projekt, an dem sich in Riehen die Geister scheiden. Nun hat der Riehener Gemeinderat die Grundbesitzer informiert, wie er bei der etappenweise Erschliessung und Überbauung grundsätzlich vorgehen möchte.

Zur Erinnerung: Vom 17,5 Hektar grossen Gebiet sollen 55 Prozent für Häuser abgezwackt werden, 10 Prozent für Freizeit- und Sportanlagen, und 35 Prozent sollen grün bleiben und deshalb in eine Grünzone überführt werden – so sieht es der Zonenplan vor, und so hat es 2015 der Einwohnerrat beschlossen.

Die Gemeinde Riehen teilte nun mit, dass in einer Online-Videokonferenz die Landbesitzer «aus erster Hand» über die Planung informiert worden seien. «Die über 40 Teilnehmenden konnten auch bereits erste Ideen zur räumlichen Nutzung beurteilen und haben Gelegenheit, sich aktiv einzubringen und das künftige Stettenfeld mitzugestalten», heisst es. Auf dieser Grundlage würden nun die Zielbilder für das Stettenfeld skizziert. «Für die künftige Nutzung wünschen sich viele Raum für Wohnen. Als besonders wichtig wurden zudem der Anschluss an den öffentlichen Verkehr, kurze Wege sowie eine hohe Wirtschaftlichkeit befunden», schreibt die Gemeinde.

Platz für wachsende Bevölkerung

Bis Ende Jahr möchte die Gemeindeverwaltung ein «breit abgestütztes Zukunftsbild des Stettenfelds» erarbeiten. Dieses soll «die grossen Linien zeigen», sodass sich die Bevölkerung eine Vorstellung von der Zukunft machen könne. Die Gemeinde will den gesamten Entwicklungsprozess der nächsten Jahre filmisch dokumentieren. Dies trage «zu einer offenen und nachvollziehbaren Planungskultur bei», heisst es.

Um die Nicht-Entwicklung respektive Grünhaltung des gesamten Gebiets war lange gekämpft worden. Die Gegner warfen der Gemeinde vor, die Verstädterung von Riehen weiter voranzutreiben und ein wichtiges Naherholungsgebiet zu opfern. Die Gemeinde selbst allerdings stand unter dem Druck des Kantons, dieses Gebiet für die Entwicklung bereitzustellen und so die Expansions- und Bevölkerungswachstumspläne Basels zu ermöglichen. Hatte man das Gebiet im heutigen Zustand belassen wollen, hätte das die Riehener Steuerzahler rund 80 Millionen Franken an Abgeltung für Landbesitzer gekostet. Basel-Stadt ist ein grosser Landbesitzer in dem Gebiet.

Mit dem neuen Zonenplan kam 2015 das Ende für die Wünsche, das Stettenfeld nicht anzufassen. Vor allem die privaten Grundeigentümer machten Druck, aber auch der Kanton, weil die Lage und Erschliessung sich für eine Bebauung eignen. Die Erschliessung jedoch wird noch zu weiteren Diskussionen führen. Denn wenn ein paar Hundert Personen zusätzlich im Gebiet leben und mehrere von ihnen ein Auto besitzen, so dürfte sich die Situation beim Nadelöhr Bahnübergang Inzlingerstrasse noch weiter verschärfen.