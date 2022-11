Heftige Vorwürfe an Jakobushaus in Thürnen – Sterbende Patienten sollen keine Medikamente erhalten haben Gegenüber der «Volksstimme» erheben ehemalige Mitarbeitende des Jakobushauses heftige Vorwürfe gegen die Heimleitung. Es herrsche ein Arbeitsklima des Misstrauens, das auf die Pflegeleistung abfärbe. Das Heim weist die Vorwürfe zurück. Tobias Burkard

Im Jakobushaus in Thürnen herrschen angeblich grobe Missstände. Dies sagen ehemalige Mitarbeitende gegenüber der «Volksstimme». Foto: Nicole Pont

«Fehlerhafte» und «gefährliche» Pflege, gegenseitiges Misstrauen und zahlreiche Personalwechsel: So lauten die Vorwürfe ehemaliger Angestellter an das Alters- und Pflegeheim Jakobushaus in Thürnen. Die ehemaligen Mitarbeiter, von denen einige bis vor kurzem noch im Jakobushaus tätig waren, erheben in der «Volksstimme» anonym heftige Vorwürfe gegenüber der Heimleitung. Grund dafür seien fehlendes Personal und verloren gegangene Kompetenzen.

So sei beispielsweise das Vieraugenprinzip regelmässig nicht eingehalten worden, ist im Artikel der «Volksstimme» zu lesen. Hierbei handelt es sich um eine Empfehlung der Stiftung Patientensicherheit, wonach eine Fachperson die vom Arzt verordneten Medikamente richten und später eine weitere diese kontrollieren soll.

Weiter lauten die Vorwürfe, dass Mitarbeitende Leistungen ausserhalb ihrer Kompetenzen erbringen müssten. Beispielsweise hätten Fachangestellte Gesundheit (FaGe) Bauchdialysen durchführen müssen. Dazu wären normalerweise nur Pflegefachpersonen oder FaGe mit entsprechender Schulung befugt.

Ursprung des Streits liegt drei Jahre zurück

Auch die Umsetzung der palliativen Behandlung ist mangelhaft, wie die ehemaligen Mitarbeitenden im Bericht der «Volksstimme» aussagen. So habe die Pflegeleitung mehrfach ärztlich verordnete Medikamente bewusst nicht verabreichen lassen. Gewisse Bewohnende hätten unter Schmerzen und Ängsten sterben müssen, so der Vorwurf. Heimleiter Roland Dalhäuser widerspricht in der «Volksstimme»: «In unserem Heim werden alle Medikamente strikt nach ärztlicher Verordnung abgegeben». Er spricht von einer «orchestrierten Denunziationskampagne».

Der Ursprung der Streitereien und der «fehlerhaften» Pflegeleistungen liege laut den ehemaligen Mitarbeitenden im Herbst 2019: Damals führte ein Streit um die Erhöhung der Sozialversicherungsprämie zu einem Zwist auf der Führungsebene. Im März 2020 kam es zu einer weiteren Eskalationsstufe. Heimleiter und Pflegeleiterin verstritten sich. Am Ende verliess die Pflegeleiterin nach sieben Jahren das Jakobushaus. Sie habe ihre Entscheidungen als Führungsperson nicht mehr selbstständig treffen können, heisst es im Kündigungsschreiben, welches der «Volksstimme» vorliegt.

Dieser Einschnitt wog laut den Mitarbeitenden «zu schwer». Sie sprechen in der «Volksstimme» von «grossem Misstrauen» innerhalb des Teams. Der Zwist hatte angeblich auch Auswirkungen auf die Betreuung der Bewohner. Heimleiter Dalhäuser sagt dazu gegenüber der «Volksstimme»: Während eines Coronaausbruchs wurde bei uns eine Inspektion durch drei Fachpersonen des Kantonsärztlichen Dienstes durchgeführt. Dabei sind alle Bewohnenden befragt und untersucht worden. Wir haben ein sehr gutes Zeugnis erhalten».

Zuspitzung im Sommer dieses Jahres

Im Sommer dieses Jahres sei es zur endgültigen Eskalation gekommen. Gemäss der «Volksstimme» haben acht Pflegerinnen gleichzeitig das Jakobushaus verlassen: Ein Akt der Solidarität gegenüber einer Kollegin, der nach sechzehn Dienstjahren gekündigt worden war. Dieser Vorfall sei auch der Auslöser für den Gang an die Öffentlichkeit gewesen.

Seit dem Abgang der früheren Pflegeleiterin vor zwei Jahren hätten 50 von 60 Pflegenden das Heim verlassen. Für diese aussergewöhnlich hohe Fluktuationsrate machen die Pflegerinnen das schlechte Arbeitsklima und falsches Management verantwortlich. Vielleicht ist bald ein Ende in Sicht: Gemäss der «Volksstimme» wird eine neue Pflegeleiterin gesucht und im Frühling geht der langjährige Heimleiter in Pension.

