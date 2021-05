Baselbieter Sterbehelferin vor Gericht – Deshalb wurde Erika Preisig freigesprochen Das Baselbieter Kantonsgericht hat Sterbehelferin Erika Preisig im Berufungsverfahren erneut vom Anklagepunkt der vorsätzlichen Tötung freigesprochen. Ganz straffrei kam sie jedoch nicht davon. Alexander Müller

Erika Preisig wird zweitinstanzlich von den meisten Anklagepunkten freigesprochen. Foto: Kostas Maros

Ein grosses Polizeiaufgebot vor dem Kantonsgericht in Liestal – aber auch im Gerichtsgebäude selbst – war das äusserliche Zeichen, dass am Donnerstag kein Urteil wie jedes andere gefällt wurde. Hat die Baselbieter Sterbehelferin Erika Preisig ihre ärztlichen Pflichten missachtet und eine urteilsunfähige Frau in den Tod geschickt? So viel vorweg: Das Kantonsgericht kommt, wie schon die Vorinstanz, zum Schluss, dass der 63-Jährigen keine vorsätzliche Tötung nachgewiesen werden könne.

Im Kern drehte sich die Verhandlung um die Frage, ob die 67-jährige Frau, die Preisig im Juni 2016 in den Tod begleitet hatte, überhaupt die Urteilsfähigkeit besessen hatte, ihren Sterbewunsch rechtsgültig zu äussern. Die psychisch kranke Frau war viele Jahre in Behandlung und litt an Beschwerden, für die die Schulmedizin keine Lösungen bereithielt.

Gutachten im Umkehrschluss beurteilt

Ein posthumes Gutachten von Forensiker Marc Graf kam zum Schluss, dass die Frau nicht urteilsfähig gewesen sei. Das Kantonsgericht gelangte hingegen zu einer anderen Einschätzung – auch weil sich das Gericht auf weitere Beweismittel stützte, als dies Graf konnte. Die Aussagen des Gutachters bezeichnete Gerichtspräsident Enrico Rosa zwar als «nachvollziehbar und schlüssig» – das Gericht nutzte sie allerdings für den Umkehrschluss.

Graf berichtete von den negativen Erfahrungen der Patientin mit der Psychiatrie. Diese seien jedoch nicht so massiv gewesen, dass man ihren Therapieabbruch und den Sterbewunsch unabhängig von ihrer psychischen Störung betrachten könne. Das Kantonsgericht hingegen führte ins Feld, dass die Frau, obwohl sie sich freiwillig in die stationäre Station der Psychiatrie begeben hatte, diese nicht mehr verlassen durfte, obwohl sie die Entlassung mehrfach verlangt hatte. Ihre Schluckbeschwerden seien zudem gemäss den Pflegeberichten nicht prioritär behandelt worden, obwohl sie die Hauptdiagnose gewesen seien.

Wer sterben will, muss nicht Mediziner sein

Für das Gericht war am Ende daher klar, dass der Verzicht auf eine Therapie nicht primär Ausdruck der psychischen Erkrankung gewesen, sondern vielmehr als kognitiver Entscheid zu werten sei. Die Verstorbene habe sich rund sieben Jahre lang in medizinischer Behandlung befunden, bis sie ihren Wunsch zu sterben manifestiert habe. Sie habe sehr wohl «extensive negative Erfahrungen» mit der Psychiatrie gemacht. «Sie lief von Pontius zu Pilatus, um ihre Beschwerden abzuklären, damit sie nicht mehr leiden musste», hielt Rosa am Freitag fest. Der Sterbewunsch sei «dauerhaft» gewesen. Die Frau habe ihr subjektives Leiden richtig eingeschätzt und auch ihre zukünftige Lebensqualität richtig erfasst. Für die Bewertung des eigenen Leidenszustandes spiele es keine Rolle, dass ein Mensch keine wissenschaftliche Kenntnisse habe, um diese korrekt zu benennen, hielt das Gericht fest.

Entscheidend sei zudem nicht, ob die Erkrankung unter Umständen vielleicht sogar hätte behandelt werden können. «Es ging nicht darum, zu beurteilen, ob der Entscheid, sterben zu wollen, objektiv vernünftig oder unvernünftig ist», sagte Rosa. Das Gericht kam daher zum Schluss, dass die Frau durchaus in der Lage war, über ihr eigenes Ableben zu entscheiden.

Preisig habe sich zudem «nicht leichtfertig über die Möglichkeit weggesetzt, dass der Sterbewunsch Ausdruck einer psychischen Krankheit sein könnte». Die Baselbieter Ärztin habe «glaubhaft gezeigt», dass sie in der Phase, als der Todeswunsch formuliert wurde, nicht in Kauf genommen hatte, dass die Patientin urteilsunfähig war. Es habe umsichtige Abklärungen und viele Gespräche gegeben.

Massiv hohe Verfahrenskosten

Ganz straffrei kam Preisig allerdings nicht davon. Wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das Heilmittelgesetz sowie gegen das kantonale Gesundheitsgesetz wurde die 63-Jährige zu einer Busse von 10’000 Franken verurteilt. Preisig habe die für eine andere Person vorgesehenen Sterbemittel eigenmächtig umetikettiert. Zudem sei sie nicht befugt gewesen, die Mittel in der Arztpraxis zu lagern. Dazu hätte es einer Bewilligung bedurft.

95 Prozent der Verfahrens- und Gerichtskosten sowie die reduzierte Parteientschädigung für Preisigs Verteidiger übernimmt der Staat. Das sind total rund 150’000 Franken. Ob das Urteil rechtskräftig wird, ist unklar. Sowohl Preisig als auch die Staatsanwaltschaft haben noch nicht entschieden, ob sie allenfalls ans Bundesgericht weiterziehen wollen.

