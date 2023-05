Klares Zeichen. Polizeigrenadiere bei der Kundgebung am 1. Mai vor der Elisabethenkirche in Basel. Foto: Dominik Plüss

Erinnert sich noch irgendjemand an die Botschaft der Demonstranten vom 1. Mai? Ob Linke und Gewerkschaften nun für tiefere Wohnungsmieten, gerechtere Löhne, gegen habgierige Spitzenbanker oder was auch immer ihre Stimme erheben wollten – im Orkan der Medienberichterstattung gingen sämtliche Inhalte unter.

Stattdessen diskutiert ganz Basel und die halbe Schweiz über den Einsatz der Basler Polizei, die mit einer nie gekannten Kompromisslosigkeit den Schwarzen Block an der Spitze des Demonstrationszuges umringte und mit einer Personenkontrolle jegliche Form von Krawall im Keim erstickte.

Die simpelste Feststellung nach diesem aufregenden Montag: Der 1. Mai ist längst nur noch Folklore. Er gehört als Mahnmal abgeschafft, weil er aus der Zeit gefallen ist. In der neuen, digitalen Welt gibt es – gerade für die politisch starke Linke Basels mit drei amtierenden Regierungsräten – viel bessere Wege und Mittel, Botschaften zu platzieren. Im Fernsehen, im Internet, im Radio. Im Rathaus, in Podiumsdiskussionen. Auch wenn die Parolen und Banner auf der Strasse Tradition haben, schaden sie inzwischen mehr, weil der Grossteil der Basler Bevölkerung abgestumpft ist und sich bei Demos angewidert abdreht.

Mal Demo-Kodex, mal kein Demo-Kodex

Der Tag der Arbeit ist den Linken entglitten, doch sie selbst haben rund um den 1. Mai am meisten versagt. Anfang April präsentierten sie einen Demo-Kodex, mit dem eine neue Kultur der Nulltoleranz gegenüber dem Schwarzen Block geschaffen werden sollte. Die Hoffnung, dass die Sozialdemokraten endlich Verantwortung übernehmen und sich von den Chaoten distanzieren, war plötzlich real. Doch ein paar Wochen später erklärte Bündnis-Sprecher Nicola Goepfert, dass dieser Konsens nie verabschiedet worden sei, alle seien am 1. Mai willkommen – also auch der Schwarze Block, der sich auf den nächsten Cortège der Wohlstandsverwahrlosten freuen durfte.

Als am 1. Mai die Vermummten vorn im Zug von der Polizei überraschend gestoppt und überprüft wurden, hätten die SP-Wendehälse und Gewerkschaften immer noch die Chance gehabt, sich von den Krawallbrüdern zu distanzieren, zumal ihnen die uniformierten Beamten eine Ersatzroute auf dem Weg zur Kaserne anboten. Doch man lehnte ab und solidarisierte sich lieber mit dem Mob, weil man sich von der ach so bösen Polizei einmal mehr gepiesackt fühlte. Obendrein forderten die Juso später den Rücktritt von Regierungsrätin Stephanie Eymann. Was für ein Tiefpunkt.

Es ist bemerkenswert, wie viele Politiker und Politikerinnen auf dem linken Auge blind sind, wenn es um Schmierereien, Vandalismus oder eingeschlagene Fensterscheiben geht. Lieber zeigt man mit dem Finger auf Polizisten, die natürlich immer zur falschen Zeit am falschen Ort stehen und natürlich immer falsch handeln.

Mag sein, dass am Montag der eine oder andere Jugendliche nahe der Elisabethenkirche ein mulmiges Gefühl bekam, als die Polizei in Vollmontur auffuhr und die Menge stoppte. Mag sein, dass eine Teilnehmerin nicht viel mit dem Schwarzen Block am Hut hatte und trotzdem eine Ladung Reizstoff abbekam. Doch das sind Randnotizen. Wer sich zutraut, mit vermummten Chaoten vornweg zu marschieren, darf sich über Repression nicht beklagen.

Klare Haltung. Die LDP-Regierungsrätin Stephanie Eymann gibt bei der Polizeiarbeit eine Linie vor. Foto: Lucia Hunziker

Die Polizei hat ihren Job tadellos erledigt, vor allem, wenn man sich nochmals an den 1. Mai 2022 erinnert, als ein Saubannerzug die halbe Stadt auseinandernahm, während die Polizisten bestenfalls Geleitschutz gaben. Heftige Kritik gab es auch im Februar 2023, als rund 200 vermummte Chaoten eine Klima-Kundgebung missbrauchten, um am Steinenberg zu randalieren. Beide Male hatte die Polizei die Lage falsch eingeschätzt.

Doch die Lernkurve im Justiz- und Sicherheitsdepartement ist unübersehbar, und dies ist Polizeichefin Stephanie Eymann hoch anzurechnen. Schon Ende November 2022 hatte sie Kante gezeigt, als eine unbewilligte Demo für Frauenrechte aus dem Ruder zu laufen drohte. Die Beamten setzten sich mit klaren Ansagen durch und bändigten die aufgeheizte Meute, die am Weihnachtsmarkt vorbeimarschieren wollte, wo viel Betrieb herrschte.

Die grosse Meisterprüfung steht Stephanie Eymann noch bevor.

Auch Anfang dieser Woche haben Stephanie Eymann und ihr Kommandant Martin Roth die Lage richtig eingeschätzt und letztlich nur einen Kernauftrag der Polizei umgesetzt: die Verhinderung einer Straftat. Diese ist bei Personen, die sich an einem 1. Mai vermummen und Parolen grölend durch die Stadt ziehen, höchst wahrscheinlich.

Es hat seine Zeit gebraucht, doch nun ist die Strategie von Eymann klar ersichtlich. Anders als ihre freisinnigen Vorgänger Baschi Dürr und Hanspeter Gass zieht die 43-jährige LDP-Politikerin bei der Polizeiarbeit eine klare Linie durch. Damit hält sie nur, was sie im Wahlkampf Ende 2020 versprochen hatte.

Stephanie Eymann ist auf bestem Weg, ihr Profil auch innerhalb der Basler Regierung zu schärfen. Wer dem Druck der Öffentlichkeit derart kühl standhält und seine Strategie durchzieht, verschafft sich auch im Kollegium Respekt. In der Hierarchie rückt Eymann hinter den SP-Grössen Beat Jans und Tanja Soland weit nach vorn, ihre Kollegen aus dem bürgerlichen Lager dagegen, Conradin Cramer und Lukas Engelberger, verlieren an Terrain.

Die FCB-Ultras geniessen Narrenfreiheit

Die grosse Meisterprüfung jedoch steht Eymann noch bevor. Die Statistik weist Basel auch 2022 als kriminellste Stadt der Schweiz aus. Es braucht weitere Massnahmen, um den Menschen hier mehr Sicherheit zu vermitteln, beispielsweise mit Videoüberwachung an Hotspots. Da sind die Bürgerlichen mit ihren Vorstössen auf Parlamentsebene kläglich gescheitert.

Und wie eine Giftwolke hängt der Vorwurf über Eymanns Departement, dass die Polizei bei Demos mit ungleichen Ellen misst. Frauen und Gewerkschafter werden mitunter hart angegangen, bei den berüchtigten Anhängern des FC Basel jedoch schauen die Beamten weg. Dazu muss man wissen: Ein grosser Teil des Schwarzen Blocks gehört zur Ultraszene rund um den St.-Jakob-Park.

Tatsächlich scheint es, dass diese berüchtigte Szene Narrenfreiheit geniesst. Erinnert sei an die Demo gegen FCB-Besitzer Bernhard Burgener im März 2021, als Tausende Fussballfans vor dem Joggeli eine rauschende Party feierten und sämtliche Schutzmassnahmen ignorierten – mitten in der grössten Corona-Pandemie. Immer wieder verbreiten vermummte FCB-Randalierer vor dem Stadion Angst und Schrecken, also auf öffentlichem Grund und Boden. Zuletzt nach dem Cup-Halbfinal gegen YB Anfang April, als vier Sicherheitskräfte spitalreif geprügelt wurden. Auch Supporter des OGC Nizza durften sich in Basel nach Lust und Laune austoben.

Eine Gruppe mit mehreren Hundert oder gar Tausend Teilnehmern, viele vermummt, lässt sich niemals völlig kontrollieren. Aber eine konsequente Linie – wie am unseligen 1. Mai – ist auch da dringend nötig.

Marcel Rohr ist seit Dezember 2018 Chefredaktor der «Basler Zeitung». Zuvor leitete er 13 Jahre lang das Ressort Sport und war als Blattmacher tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.