17 Songs von Basler Promis – Stephanie Eymann Die Vorsteherin des Justiz- und Sicherheitsdepartements hört oft und gern Musik – sowohl live als auch im Radio. Julia Konstantinidis

Regierungsrätin Stephanie Eymann, stellte für die BaZ eine bunte Mischung aus aktuellen Hits und älteren Songs zusammen. Foto: Dominik Plüss

Zu ihrer Auswahl schreibt die Regierungsrätin Folgendes: «Musik ist wichtig für mich, zu Hause läuft bei mir immer das Radio. Ein persönliches Highlight des Sommers war für mich, dass ich Musik wieder live erleben konnte. Endlich wieder Konzerte in vollen Stadien, auf der Piazza Grande in Locarno oder am Floss im Kleinbasel. Ob Imagine Dragons oder die Toten Hosen, die Stimmung wieder mittanzend und mitsingend zu erleben, war wunderbar und nach der Corona-Zeit dringend nötig. Ich mag einen bunten Mix aus aktueller Chartmusik, Schlager, Mundart und Chanson. Meine 17 Songs sind eine Auswahl schöner Lieder, die mich in den letzten Jahren begleitet – und zum Weinen, Tanzen oder Lachen gebracht – haben.»