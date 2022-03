Antworten im Livestream – Stellen Sie uns Ihre Fragen zum Ukraine-Krieg Unsere Russland-Expertin und Autorin Zita Affentranger beantwortet live Ihre Fragen rund um den Krieg. Übermitteln Sie uns die Fragen schon jetzt im Chat. Anielle Peterhans Jasmine Brönnimann

Ein Blick auf den Platz vor dem beschädigten Rathaus von Charkiw, der zweitgrössten Stadt der Ukraine, am 1. März 2022. Foto: Sergey Bobok (AFP)

In Europa herrscht Krieg. Seit über einer Woche verfolgen wir die schlimmen Ereignisse in der Ukraine über Videos und Bilder in den sozialen Medien – und das scheinbar in Echtzeit. Die Botschaften lassen sich oftmals nicht überprüfen und erreichen uns schneller, als jede Newsredaktion es tut. Die Unsicherheit wächst. Viele Menschen, auch hier in der Schweiz, fühlen sich zum ersten Mal überhaupt bedroht.

Wir wollen versuchen, Ihre offenen Fragen zum Krieg in der Ukraine so gut es geht zu beantworten. Was bedeutet der Krieg für die Schweiz? Was für die russische Bevölkerung? Kann noch eine friedliche Lösung mit Wladimir Putin gefunden werden?

Unsere Journalistin Zita Affentranger wird sich während rund einer Stunde Ihren Fragen live vor der Kamera annehmen. Sie schreibt seit mehr als 20 Jahren über Auslandthemen, im Vordergrund stehen die Entwicklungen in Russland, in der ehemaligen Sowjetunion und in Osteuropa. Die Osteuropahistorikerin und Slawistin berichtete zudem mehrere Jahre als Korrespondentin aus Moskau über die ehemalige Sowjetunion, darunter über die Ukraine. In Russland hat sie die Anfänge der Putin-Ära vor Ort miterlebt. Moderiert wird die Übertragung von Anielle Peterhans, Journalistin bei der Redaktion Tamedia.

Der Livestream beginnt am Freitag, 4. März, um 17.30 Uhr. Diesen Artikel finden Sie kurz vor Beginn auf unserer Website beziehungsweise in unserer App. Stellen Sie uns hier über den Chat Ihre Fragen.

Am Montag, 7. März, treffen sich zudem um 20 Uhr im Zürcher Kaufleuten Spezialistinnen und Spezialisten, um die historischen Ereignisse der letzten Tage einzuordnen.

Es diskutieren:

Zita Affentranger , Teamleiter International bei Tamedia, Slawistin, langjährige Russland-Korrespondentin

Fabian Molina , Zürcher SP-Nationalrat und Aussenpolitiker

Michail Schischkin , in der Schweiz lebender russischer Schriftsteller und Journalist

Ulrich Schmid, Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands an der Universität St. Gallen

Unser Redaktor Sandro Benini wird den Abend moderieren. Fragen sind erwünscht! Als Abonnentin oder als Abonnent profitieren Sie von einem vergünstigten Eintrittspreis von 15 Franken. Der gesamte Erlös aus dem Ticketverkauf kommt der Nothilfe der Unicef in der Ukraine zugute.

Zum Vorverkauf geht es hier.

Anielle Peterhans ist seit 2021 Volontärin beim «Tages-Anzeiger». Sie hat Politikwissenschaften und Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich studiert. Mehr Infos @Anielle_Pe Jasmine Brönnimann ist Produktmanagerin und kümmert sich im Besonderen um Online-Formate und Elemente, welche die Interaktion mit der Nutzerin und dem Nutzer fördern. Mehr Infos @jasbroennimann

