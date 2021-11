Spirituell-esoterische Privatschulen – Steiner-Schulen beider Basel fallen in der Pandemie kaum negativ auf Negativmeldungen rund um anthroposophische Privatschulen häufen sich. In der Region Basel scheinen sie aber kein Corona-Hotspot darzustellen. Mirjam Kohler

Das Goetheanum Dornach ist ein wichtiges Zentrum der anthroposophischen Gemeinschaft. Foto: Kostas Maros

In den letzten Wochen häuften sich Meldungen zu Corona-Ausbrüchen an Steiner-Schulen. Ende Oktober kam es in Freiburg im Breisgau zum grössten Ausbruch im Regierungsbezirk – an einer Steiner-Schule. In Zürich schloss eine der alternativen Privatschulen, nachdem 40 von 360 Schülerinnen, Schülern und Angestellten positiv getestet wurden, «um nicht laufend neuen, von aussen angeordneten Quarantänen und Massnahmen ausgesetzt zu sein».

Die Steiner-Schule orientiert sich am spirituell-esoterischen Weltbild von Rudolf Steiner. Seine Anhängerschaft gilt als impfskeptischer als die breite Bevölkerung. Eine Schlussfolgerung aus den zahlreichen Büchern, die Rudolf Steiner veröffentlicht hat: «Vollständiges Bewusstsein» könne «ebenso gut wirken» wie eine Impfung. Anfang 2021 sprach sich die Internationale Vereinigung anthroposophischer Ärztegesellschaften aber grundsätzlich für die Covid-Impfung aus.