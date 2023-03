Anstatt nach Pratteln – Steiner Gemeinde­schreiber wünscht sich TNW-Automaten im Fricktal Um die U-Abos von ukrainischen Jugendlichen zu verlängern, fährt der Fricktaler Sascha Roth jeden Monat eigens nach Pratteln. Lea Buser

Um ihre TNW-Abos per Barzahlung verlängern zu können, müssten Fricktalerinnen und Fricktaler auf die beiden Basel ausweichen, sagt der Steiner Gemeindeschreiber Sascha Roth. Archivbild: Florian Bärtschiger

«Als passionierter Autofahrer könnte mir dies eigentlich egal sein», schreibt Sascha Roth, Gemeindeschreiber von Stein, im Editorial des Steiner Dorfmagazins «Brückenpost». Seit etwa fünf Jahren gibt es im Fricktal keine Automaten des Tarifverbunds Nordwestschweiz (TNW) mehr.

Die Betreiberin, Postauto-Region Nordwestschweiz, begründete das Entfernen der Automaten damals damit, dass sie sich finanziell nicht lohnten. Immer mehr Fahrgäste würden ihre Tickets digital kaufen, sagt der TNW-Geschäftsführer Adrian Brodbeck zur «Aargauer Zeitung». Und weiter: Eine Rückkehr der Automaten sei unwahrscheinlich.

Das hingegen ist Sascha Roth «nun doch nicht so egal». Er unterstützt zwei ukrainische Jugendliche aus der Familie seiner Frau und verlängert ihnen jeden Monat das TNW-Abo, das sie benötigen, um nach Rheinfelden in die Schule zu fahren. «Da die latente Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in die Heimat besteht, kommt ein Jahresabonnement nicht infrage», erklärt der Fricktaler die Abowahl.

Automaten an jeder Tramhaltestelle

Am Bahnhof Frick habe er schliesslich erfahren, dass die SBB dieses Abonnement nicht mehr verkaufen, auch an den Automaten ist es nicht erhältlich. Ohne eine Kundenbeziehung mit den SBB – beispielsweise ein Swiss Pass – sei eine Bezahlung des U-Abos im Fricktal nicht möglich, bilanziert der Gemeindeschreiber.

Fricktalerinnen und Fricktaler, die ihr Abo nicht auf dem Handy lösen können oder wollen, müssen ins Baselbiet oder nach Basel ausweichen. Dort stünden die Automaten an jeder Tramhaltestelle herum, so Roth.

Das Abo per App zu verlängern, sei zwar eine Lösung – aber nicht für alle die einfachste. Leute, die nicht besonders handy- oder internetaffin seien oder – oft im Fall von Flüchtenden – über keine Kreditkarte verfügten, würden damit umgangen, sagt Sascha Roth zur BaZ.

Jenseits der Kantonsgrenze

«Die ukrainischen Flüchtlinge, von denen ich weiss, gehen alle nach Basel an den Barfüsserplatz, da es dort ein Kundenzentrum der Basler Vekehrs-Betriebe gibt, in dem Barzahlungen möglich sind. Die für sie möglichen Alternativen zur Kreditkarte sind oft sehr umständlich und kompliziert. Dabei geht es nur darum, ein banales Monatsabo zu verlängern», stört er sich.

Also fährt der Steiner Gemeindeschreiber jeden Monat mit den beiden Jugendlichen nach Pratteln. Dass das Vorhandensein der Automaten von einer Kantonsgrenze abhängt, scheint Roth zu frustrieren.

Das Fricktal sei immerhin eine Region mit 84’000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Also «mit einer gleich grossen Bevölkerungszahl, wie sie der Kanton Schaffhausen hat», schreibt Sascha Roth in der «Brückenpost».

«Ich träume von einer Verlängerung der Tramlinie 14 ins Zentrum des Fricktals.» Sascha Roth, Gemeindeschreiber Stein

Er habe sich zwar mit seiner monatlichen Autofahrt abgefunden. «Doch träume ich bisweilen von einem TNW-Automaten am Bahnhof Stein-Säckingen oder alternativ von einer Verlängerung der Tramlinie 14 von Pratteln ins Zentrum des Fricktals – TNW-Automat an der Endstation selbstverständlich inklusive.»

Trotz Augenzwinkern – die ein oder andere Person aus dem Fricktal wird sich diesem Wunschtraum wohl anschliessen können.

