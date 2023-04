Saisonbilanz der Basler Handballer – Steigt der RTV doch nicht ab? Nach der Niederlage in der Finalissima stand der Abstieg für den RTV Basel fest. Doch eine neue Regelung der Liga könnte dazu führen, dass die RTV-Handballer den Gang ins Unterhaus gar nicht antreten müssen. Simon Tribelhorn

Es war eine harzige Saison für Januš Lapajne (2. v. l.) und den RTV. Foto: Dominik Plüss

Die Ernüchterung beim RTV war gross: Mit der 36:37-Niederlage gegen Kreuzlingen haben die Basler am Donnerstag den Klassenerhalt in den Playouts verpasst. Im Hintergrund schwebt der Gedanke, dass man es eigentlich gar nie so weit kommen lassen wollte. Denn vor dem Saisonbeginn im September hatte der Verein das Saisonziel klar definiert: Man will die Playoffs erreichen. Der RTV hatte sein Kader mit einigen Akteuren verstärkt und war überzeugt, mit den anderen Teams in der Liga mithalten zu können. An diesem Ziel ist die Mannschaft von Ike Cotrina schliesslich gescheitert.

Doch so weit wird es vielleicht gar nicht kommen: Am Dienstag hat der Zentralvorstand des Schweizer Handballverbandes eine neue Infrastrukturregelung für die NLA gutgeheissen und den möglichen Aufsteigern aus der NLB die Option gegeben, auf einen Aufstieg zu verzichten: «Das hat zur Folge, dass es dieses Jahr theoretisch keinen Aufsteiger geben könnte. Dieses Szenario tritt aber nur ein, wenn sämtliche NLB-Vereine auf den Rängen 1–3 vor Beginn des NLB-Finals auf einen möglichen Aufstieg verzichten würden. Dann würde es keinen NLB-Final und keinen Aufsteiger geben, und der RTV würde die Klasse halten», heisst es auf der Verbandswebsite.

Dieses Regelungen lauten folgendermassen: Der Mittelkreis muss bei allen Vereinen der Quickline Handball League eine ausgefüllte Fläche sein, welche sich farblich vom Rest des Bodens abhebt. Zudem müssen an Meisterschaftsspielen der QHL mindestens 40 Meter lange LED-Banden vorhanden sein und die Spiele werden ab der Saison 2023/24 ausschliesslich auf einem Handballboden ausgetragen. Zusätzlich verlangt der Zentralvorstand, dass für die Anmeldung des Team-Time-out elektronische Buzzer verwendet werden müssen. Der Schweizerische Handballverband will also die obersten Spielklasse professioneller gestalten. Die NLB-Saison dauert noch bis Mitte Mai. Bis dahin bleibt dem RTV der kleine Funken Hoffnung, dass unter diesen neuen Regularien kein Verein aus der NLB aufsteigen will.

Der Abgang von Ike Cotrina

Acht Punkte betrug am Ende der Hauptrunde der Rückstand des RTV auf die Playoff-Plätze. Aus 27 Spielen resultierten lediglich fünf Siege, dazu ein Unentschieden und 21 Niederlagen. Die einzige Statistik, in der der RTV ganz oben steht, ist die Topskorer-Rangliste. Erneut stellen die Basler mit Aleksander Spende den besten Torschützen der regulären Saison, wie schon in der letzten Saison gelangen dem Slowenen 225 Tore. Ein persönlicher Titel, der den Baslern in erster Linie nicht viel bringt, aber zeigt, dass der RTV ohne den 30-Jährigen vielleicht noch schlechter abgeschnitten hätte. Spielerisch kann man den Baslern nicht mal allzu viel vorwerfen. Was der Mannschaft vor allem fehlte, waren die Konstanz und die Entschlossenheit in den letzten Minuten, weswegen viele Spiele in der Schlussphase verloren gegangen sind.

Mit dem letzten Spiel der Playout-Serie endete auch die Amtszeit von Cotrina. Der Abgang des Spaniers ist schon seit Beginn des Jahres bekannt. Nach zwei Saisons beim RTV will sich der 40-Jährige eine neue Herausforderung suchen. Über seinen Nachfolger ist bislang noch nichts bekannt, der Verein gab an, sich erst nach den Playouts dazu zu äussern. Mit dem neuen Trainer wird man in der neuen Saison den Fokus auf den direkten Wiederaufstieg legen, falls man denn tatsächlich absteigt.

Veränderungen im Kader

Der erste Neuzugang wurde schon im März bekannt gegeben: Mit Michell Hildebrandt vermeldete der RTV Basel eine erste Verpflichtung für die kommende Saison. Der deutsche Flügelspieler kommt vom STV Baden und soll den RTV auf der rechten Seite verstärken. Er erzielte in dieser Saison in der NLB in 22 Spielen 113 Tore.

Auf der Torhüterposition wurde nach dem Ausfall von André Willimann in dieser Saison häufig rotiert. Der Stammgoalie verletzte sich letztes Jahr am Kreuzband und verpasste die gesamte Saison. Daraufhin wurde Michael Hoppe verpflichtet, der Deutsche war der am meisten eingesetzte Spieler im Tor der Basler, doch insgesamt standen für den RTV in dieser Saison sieben verschiedene Torhüter auf dem Platz. In den Playouts gaben Michael Hoppe, Niels Bruttel und Yasin Kühner ein solides Trio ab, auf dem man in der nächsten Saison durchaus aufbauen könnte. Wie die Rolle der Jungen aussehen wird, wenn Willimann zurückkehrt, ist unklar.

Man darf durchaus gespannt sein, welche Veränderungen sonst noch von der Clubführung vorgenommen werden. Bis zum Beginn der neuen Saison im Herbst dauert es noch eine ganze Weile. Es ist Zeit, die dem RTV sicherlich zugutekommen wird, um kluge Entscheidungen zu treffen und die Mannschaft optimal vorzubereiten. Egal ob für die NLB oder für die NLA.

