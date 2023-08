Steigende Stromkosten – IWB-Preiserhöhung hätte noch stärker ausfallen können Der basel-städtische Energieversorger gibt nicht die vollen Kosten an die Haushalte und Gewerbebetriebe weiter. Dennoch kritisieren SVP und Konsumentenschutz den Anstieg. Martin Regenass

Gamen und Staubsaugen wird wieder teurer. In Basel-Stadt wie in vielen weiteren Gemeinden und Städten steigen die Stromkosten. Foto: Archiv Tages-Anzeiger

Die Strompreise für die Haushalte in Basel-Stadt sind zwischen 2013 und 2023 um knapp zehn Rappen pro Kilowattstunde verbrauchtem Strom gestiegen. Wie die Industriellen Werke Basel (IWB) am Dienstag mitgeteilt haben, steht für kommendes Jahr eine weitere Erhöhung um sieben Prozent an. Für einen 2-Zimmer-Haushalt betrage die Kostensteigerung rund 36 Franken pro Jahr, Familien müssten mit Mehrkosten von rund 102 Franken rechnen. Kostentreibend, so die IWB, wirkten Preissteigerungen im Bereich der Netznutzung und die vom Bund verfügte Winterstromreserve. Mit ihrer Hilfe sollen im Winter drohende Blackouts vermieden werden, indem Wasserkraftwerke in ihren vorgelagerten Stauseen Wasser zurückbehalten.