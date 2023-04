Budget-Analyse von Schweizer Haushalten – Steigende Preise, teure Rechnungen – Angst vor Pleite erreicht Mittelstand Viele Normalverdiener bekunden im Augenblick Mühe, ihre Lebenshaltungskosten zu decken. Es ist Zeit zum Sparen – aber wie? Tipps von der Schuldenprävention. Sascha Britsko

Preise für Miete, Lebensmittel und Benzin steigen – während das verfügbare Einkommen sinkt: Die Inflation macht auch Normalverdienern zunehmend Sorgen. Foto: Getty Images

Ein Mann sitzt in der Pestalozzi-Bibliothek Zürich an einem kleinen, runden Tisch und lacht immer wieder nervös, während er von seiner Situation erzählt: Der 26-Jährige hat soeben geheiratet, arbeitet in Zürich, verdient 4600 Franken im Monat, und das Geld rinnt ihm durch die Finger. Immer wieder nimmt er Kredite bei Freunden auf. Weil er keine Betreibungen hat, gilt er offiziell nicht als verschuldet.