Corona-Mutanten im Baselbiet? – Steigende Fallzahlen an Schulen – Kanton verschärft Maskenpflicht Fünft- und Sechstklässler müssen neu einen Gesichtsschutz im Unterricht tragen. Ein Massentest soll zeigen, ob neue Virusvarianten im Umlauf sind – und noch weitere Massnahmen erfordern. Simon Bordier UPDATE FOLGT

Neu müssen im Kanton Baselland nicht nur Oberstufenschüler, sondern auch Fünft- und Sechstklässler eine Maske tragen. Foto: Beat Mathys

Die Maskenpflicht an Baselbieter Schulen wird ausgeweitet, sie gilt ab Mittwoch neu für Primarschüler der 5. und der 6. Klasse, wie der Kanton am Dienstag in einem Communiqué schreibt. Grundsätzlich sollen alle Schüler ab 10 Jahren eine Maske tragen. Zudem werden Lehrkräften FFP2-Masken zur Verfügung gestellt, die im Vergleich zur herkömmlichen Gesichtsbedeckung besser vor einer Infektion schützen.

Hauptgrund für die verschärften Massnahmen ist eine Zunahme von Corona-Fällen in Baselbieter Bildungseinrichtungen. «Etwa seit den Festtagen werden an Primarschulen vermehrt Kinder positiv getestet», sagt auf Anfrage Fabienne Romanens, Sprecherin der Bildungsdirektion.