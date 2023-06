Prozess in Brasilien – Steht Bolsonaros Politkarriere vor dem endgültigen Aus? Das Oberste Wahlgericht in Brasilien soll klären, ob Jair Bolsonaro als Staatschef seine Macht missbraucht hat. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Hat sich nach seiner Abwahl vorübergehend in die USA zurückgezogen: Der brasilianische Ex-Präsident Jair Bolsonaro. Foto: AFP

Der Prozess hat noch nicht begonnen, aber schon jetzt steht fest: Es wird wahrscheinlich eine der wichtigsten Gerichtsverhandlungen des Jahres werden in Brasilien, mit Konsequenzen, die weit in die Zukunft von Südamerikas bevölkerungsreichster Demokratie reichen könnten. An diesem Donnerstag tritt in der Hauptstadt Brasília das Tribunal Superior Eleitoral zusammen, das Oberste Wahlgericht des Landes, abgekürzt meist nur als TSE. Die sieben Richter sollen in den nächsten Tagen und Wochen klären, ob der frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro in seiner Zeit als Staatschef seine Macht missbraucht hat, um das Wahlverfahren des Landes infrage zu stellen, zu seinem eigenen Nutzen.