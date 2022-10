Rotblau weltweit – Steht Arthur Cabral bereits wieder vor einem Wechsel? Der Ex-FCB-Torjäger kommt für die AC Fiorentina kaum zu Einsatzminuten. Ein Abschied des Brasilianers aus der Toskana im Januar steht im Raum. Benjamin Schmidt

Frustriert: Arthur Cabral kommt bei der AC Fiorentina kaum zum Einsatz. Foto: Keystone

Italien

Erst im Januar dieses Jahres schloss sich Arthur Cabral der AC Fiorentina an. Nachdem er für den FC Basel Tor um Tor erzielt hatte, waren die Italiener bereit, satte 14 Millionen Franken für den Brasilianer auf den Tisch zu legen. Trotz des hohen Investments scheint man in der Toskana dennoch keine Verwendung für den bulligen Stürmer zu finden. Bereits im Frühjahr war Cabral nicht gesetzt, und auch in der laufenden Spielzeit stand er in keinem Pflichtspiel über die volle Länge auf dem Platz. Kein Wunder, spekulieren diverse italienische Medienportale derzeit über einen erneuten Wechsel des Brasilianers. Dieser könnte der Fiorentina im Januar bereits wieder den Rücken kehren, sollte sich seine Situation nicht verbessern.

Wandervogel Charles Pickel steht nach Aufenthalten in Frankreich und Portugal seit diesem Sommer bei Cremonese in der italienischen Serie A unter Vertrag. Und dem Solothurner gelang im neunten Spiel für seinen neuen Arbeitgeber am Wochenende sein erstes Tor, dazu noch ein wichtiges: Mit seinem Ausgleichstreffer zum 2:2 sicherte er dem Aufsteiger einen Punkt gegen Spezia Calcio.

England

Der Spitzenkampf in der englischen Premier League zwischen dem angeschlagenen FC Liverpool und Meister Manchester City hatte es mal wieder in sich. In einer packenden Partie mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten behielten die Reds am Ende die Oberhand – dank Mohamed Salah. Nach Vorarbeit seines eigenen Schlussmanns Alisson Becker steuerte der Ägypter allein auf Man Citys Kasten zu und sorgte mit einem überlegten Abschluss für den Siegtreffer seiner Mannschaft. Manuel Akanji spielte bei Man City durch. Ihn traf beim Gegentor keine Schuld, in der 78. Minute sah er eine Gelbe Karte. Gar Rot sah ein erhitzter Jürgen Klopp. Liverpools Trainer zeigte Schiedsrichter Anthony Taylor nach seinem Platzverweis zu allem Überfluss noch den Stinkefinger.

Nutzniesser von Citys Niederlage ist Granit Xhaka. Durch einen 1:0-Erfolg bei Leeds United baut er mit dem FC Arsenal den Vorsprung an der Tabellenspitze auf vier Zähler aus. Acht Siege aus neun Ligaspielen – die Gunners sind bärenstark in die Saison gestartet. Auch dank Xhaka, dessen Vertrag in der Hauptstadt nach der WM in Katar verlängert werden soll.

Deutschland

Silvan Widmer setzte sich bei Mainz 05 seit seinem Wechsel im Sommer 2021 auf beeindruckende Weise durch, führt die Rheinhessen seit dieser Saison gar als Captain an. Seit einigen Tagen klagt der Schweizer jedoch über Probleme im Oberschenkel, die Diagnose: Muskelfaserriss. Widmer fällt auf unbestimmte Zeit aus, sein Trainer Bo Svensson glaubt jedoch daran, «dass es schnell heilt». Es wäre zu hoffen für den 29-Jährigen, der schliesslich auf ein Aufgebot für die Schweiz bei der anstehenden WM hofft.

Positive Neuigkeiten hingegen gibt es aus dem Lager von Jean-Paul Boëtius. Der Niederländer in Diensten von Hertha BSC kehrte nach seiner Hodenkrebs-Operation wieder auf den Platz zurück, absolvierte eine individuelle Einheit. Wann der 28-Jährige wieder vollständig angreifen kann, bleibt abzuwarten.

Frankreich

Gute Nachrichten für Murat Yakin: Breel Embolo befindet sich in WM-Form. Auch gegen Clermont traf der Stürmer, zum dritten Mal in der Liga in Folge. Zwar verschoss er in der 31. Minute einen von ihm herausgeholten Penalty für Monaco, den Nachschuss verwertete er jedoch zum Führungstreffer. Dennoch spielten die Monegassen nur 1:1-Unentschieden und verpassten den 6. Ligaerfolg in Serie.

Niederlande

In sieben Spielen am Stück traf Ricky van Wolfswinkel in der Liga nicht. Eine ungewohnte Durststrecke für den sonst so treffsicheren Angreifer. Gegen den FC Groningen ist diese Serie nun endlich gerissen, der Niederländer traf zum 3:0-Schlussstand, nachdem er bereits die ersten beiden Treffer seiner Mannschaft vorbereitet hatte.

Österreich

Albian Ajeti sorgt seit seinem Wechsel zu Sturm Graz für Auftrieb bei den Steiermärkern: Fünf von sechs Spielen gewann man seit der Ankunft des Schweizers. Dieser erzielte beim 3:2-Erfolg gegen den Wolfsberger AC sein zweites Saisontor. Graz bleibt mit dem Sieg mit zwei Zählern Rückstand an Leader Salzburg dran, bei dem Shootingstar Noah Okafor gegen Austria Wien nur eine Halbzeit spielen durfte.

Paraguay

Derlis Gonzalez ist einmal mehr der Held des «Superclasico». So wird in Paraguay die Partie zwischen Olimpia Asuncion und Cerro Porteño genannt. In zwei der letzten drei Partien im lokalen Klassiker erzielte der Captain von Olimpia einen Treffer, nun wurde er zum Wiederholungstäter. Gonzalez steuerte beim 2:1-Sieg das 1:0 bei gegen den Spitzenreiter, den man darüber hinaus in der Tabelle überholen konnte.

Russland

Am Wochenende kam es zum Wiedersehen zwischen Guillermo Abascal und Fjodor Tschalow. Der Angreifer, der einst unter Abascal in Basel gespielt hatte, traf nun mit ZSKA Moskau auf seinen ehemaligen Trainer, der inzwischen bei Spartak Moskau unter Vertrag steht. Tschalow drückte dem Stadtderby seinen Stempel auf, erzielte einen Doppelpack. Für einen Sieg reichte es dennoch nicht, das Spiel endete mit einem 2:2-Remis.



