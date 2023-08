Stefanie Heinzmann auf dem Floss – Wenn sie singt, ist sie woanders Die Walliser Powerfrau mit Soultimbre feiert am letzten Floss-Abend ihr 15-jähriges Bühnenjubiläum – mit einer geballten Ladung Lebensfreude und Fanliebe. Tanja Opiasa

Stefanie Heinzmann bietet auf dem Floss gute Laune mit Tiefgang. Foto: Dominik Plüss

Eine Künstlerin, die ihre Fans mit einem Wolfsschrei anheult und sie zu Wutschreien anspornt, hat eine Menge zu erzählen. Hoch und Tiefs durchlebte Stefanie Heinzmann im Laufe ihrer 15-jährigen Karriere zur Genüge – immer wieder legte sie Auszeiten ein. Die 33-Jährige kennt sie, die Schatten, die zeitweise über einem hängen. Von den traurigen und leeren Gedanken, die uns runterziehen, singt sie 2019 in ihrer Single «Shadows». Mit ihrem Bekenntnis zu psychischen Problemen machte sie sich in den darauffolgenden Jahren nur noch nahbarer, als sie ohnehin schon ist.

«Vertraut mir, es geht immer wieder bergauf.» Stefanie Heinzmann

Am Samstag blitzt ihre Schwermütigkeit nur selten durch, etwa dann wenn sie in «Mother’s Heart» von der Zerrissenheit, die sie als Teenager erlebte, singt. «Meine Eltern haben uns mit so viel Liebe aufgezogen, trotzdem war ich selbstzerstörerisch», sagt sie in diesen verletzlichen Momenten, die von ihren Fans mit tosendem Applaus verdankt werden. Mit breitem Lächeln und Walliser Akzent sagt sie: «Vertraut mir, es geht immer wieder bergauf.»

Heinzmann ist mit ihren Eltern angereist – die Familie feiert deren Hochzeitstag. Auch ihr Bruder sei da, verrät sie uns: «Ein Familientreffen.» Die gebürtige Walliserin legt auf der Floss-Bühne eine packende Ode an Liebe und Lebensfreude hin. Ein eineinhalbstündiges Feuerwerk, bei dem sich die Powerfrau mit Soultimbre nur wenig Pausen gönnt. Heinzmann trägt lose Jeans in Offwhite und ihr Markenzeichen: Haare im Millimeterschnitt, heute in Platinblond. Mit ihrem eineinhalbstündigen Auftritt zeigte sie einmal mehr, dass sie sich auch 15 Jahre nach ihrem Durchbruch zu einer der solidesten Schweizer Live-Performerinnen zählen darf.

«Dieser Song hat mein Leben verändert.» Stefanie Heinzmann

Das Floss bestreitet mit Headlinerin Heinzmann die letzte Ausgabe. Und auch Heinzmann spielt in Basel eines ihrer letzten Open Airs für diese Sommersaison. Am Samstag vor einer Woche trat sie am Gampel-Open-Air auf, jetzt in Basel. «Ich weiss manchmal nicht mehr, wo wir zuletzt waren», sagt Heinzmann, die sich eine Stunde vor ihrem Set in eine Wolldecke mummelt, zur BaZ. Im Herbst plane sie eine Zusammenarbeit mit Mikis Takeover, einem klassischen Ensemble. Auch neue Songs wolle sie schreiben. «Wir wollten ursprünglich während der Tour Songwriting-Sessions einlegen – es wurde aber doch etwas zu viel», sagt sie.

Stefanie Heinzmann feiert in Basel ihr 15-jähriges Bühnenjubiläum. Foto: Dominik Plüss

Sorgen, dass der Funke nicht übers Rheinwasser springen würde, macht sie sich keine: «Wir nehmen wie es kommt.» Die Bühne auf dem Wasser gehöre zu einer der verrücktesten Locations, die sie je bespielt habe, sagt sie. Ihre Gelassenheit zahlt sich aus, bereits als sie mit «My Man Is a Mean Man» eröffnet, hält es die Fans kaum auf den Sitzen. Oder eben den Steintreppen, den Booten, die immer mehr zu schaukeln zu beginnen. 15 Jahre sind vergangen, seit sie mit dem Nummer-eins-Hit ihren Durchbruch schaffte. Dass sie mit der Debüt-Single ihre Feier zum 15-jährigen Bühnenjubiläum feiert, ist kein Zufall: «Dieser Song hat mein Leben verändert», sagt Heinzmann.

Heute würde sie einen solchen Song nicht mehr produzieren, räumt sie ein. Aber: «Ich verdanke diesem Song so viel.» Weiter geht es mit ihrer neueren Single, Liebes-Hommage «All We Need Is Love» und «Digging in the Dirt», zu dem Heinzmann ausgelassen tanzt. Sie brilliert mit ihrer souligen Stimmfarbe und ihrer versierten Band, die perfekt abgestimmt ist auf ihre Frontfrau – darunter auch Background-Sängerin Eva Becker, die mit Heinzmann ein Soul-Medley gestaltet.

Heinzmann ist mit den Fonkeys angereist; allerdings in kleinerer Besetzung. «Nie mehr einen Gig ohne dich», bedauert Heinzmann und heult Bassist Ephraim Salzmann, der ihre Show vom Land aus verfolgt, am Ende ihrer Performance einen Wolfsschrei entgegen. Und siehe da, er wird erwidert.

