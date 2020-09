Abo Muttenzer leisten Widerstand «Windanlagen gehören nicht ins Baselbiet»

Der Gemeinderat macht Werbung für die 200 Meter hohen Windturbinen in der Muttenzer Hard. Die Bevölkerung aber reagiert mit viel Kritik, etwa an der Effizienz und dem Standort der Anlage. Eine Petition ist bereits in Umlauf.