Ausflugstipp Tessin – Status Quo und Alain Berset übernachteten hier Von Männedorf nach Maggia: Monika Gmür betreibt ein hübsches Kleinhotel in südländischer Umgebung. Ihr legendärer Vater Hans hätte seine helle Freude daran gehabt. Silvia Schaub

Die gemütliche Casa Martinelli mit dem 5000 Quadratmeter grossen Park. Foto: PD

Manche Gastgeberin wäre in einem solchen Moment ins Rotieren gekommen. Doch Monika Gmür lächelt den «Super-GAU» einfach weg. Als wir an einem kalten, regnerischen Tag in ihrer Casa Martinelli in Maggia ankommen, erklärt sie uns, dass gerade der Warmwasserboiler ausgestiegen sei und auch die Heizung nicht funktioniere. «Kommt alles gut, morgen werden die Gäste wieder warm duschen können», meint sie ganz ruhig.