171-Seelen-Dorf Kilchberg – Statthalterin «spürt Offenheit» – auch gegenüber einer Gemeindefusion Christine Mangold ist seit einem halben Jahr Statthalterin im Kilchberger Gemeinderat. Jetzt spricht sie über diese seltene Herausforderung, wie sie aufgenommen wurde und über den möglichen Zusammenschluss unter Gemeinden. Daniel Aenishänslin

Christine Mangold an der Tür des Gemeindehauses in Kilchberg. Sie lobt die Zusammenarbeit. Foto: Nicole Pont

Die Gelterkinderin Christine Mangold (FDP) wurde Ende 2022 vom Baselbieter Regierungsrat als Statthalterin in den Kilchberger Gemeinderat eingesetzt, da dieser auf andere Weise – vier Wahltermine – nicht komplettiert werden konnte. Die Einwohnergemeinde verfügt seit November 2021 lediglich über zwei der drei vorgesehenen Gemeinderäte. Mangold, die langjährige Baselbieter Landrätin und Gemeindepräsidentin von Gelterkinden, nahm damit eine äusserst seltene Herausforderung an. Vor ihr machte nur Alt-Regierungsrat Erich Straumann (SVP) diese Erfahrung, als er 2008 in Hersberg gar die Gemeindepräsidiumsfunktion übertragen bekam. Christine Mangold ist nun für ein Jahr Gemeinderätin in Kilchberg. Gemeindepräsident ist weiterhin Marcel Aeschbacher.

«Ich freue mich auf die Zeit nach meiner Pensionierung, werde keine politischen Ämter mehr anstreben. Das ist für mich abgeschlossen.» Christine Mangold, wer hat das im Oktober 2018 zur BaZ gesagt? Man sollte niemals nie sagen. Als ich das damals sagte, war mir klar, dass ich zu den nächsten Gemeinderatswahlen nicht mehr antreten werde. Aber Konstellationen können sich ändern, und dann passt es eben doch. Als ich angefragt wurde, dachte ich mir sofort, das ist spannend, das habe ich noch nie gemacht, das will ich machen.

Sie sind nun Statthalterin in Kilchberg, weil das Dorf im Oberbaselbiet nicht genügend Gemeinderätinnen und -räte finden konnte. Fühlen Sie sich akzeptiert? Ich fühle mich sogar integriert. Ich wurde sehr gut aufgenommen. Einer der Gründe ist sicher, dass die Kilchbergerinnen und Kilchberger mich bereits als Gemeindepräsidentin von Gelterkinden kannten. Sie wussten, dass mir der regionale Gedanke immer ein starkes Anliegen war. Vor allem aber kennen Gemeindepräsident Marcel Aeschbacher und ich uns schon lange. Das ist sicher förderlich.

Worin sehen Sie die grössten Unterschiede zu Ihrer Arbeit im Gelterkinder Gemeinderat? Vorweg muss ich allen in Kilchberg ein Kränzchen winden, sei es dem Gemeindepräsidenten, dem Gemeinderat oder der Verwaltung. Alle sind unwahrscheinlich engagiert. Das ist auch nötig, denn hier macht der Gemeinderat noch sehr viel selbst. In Gelterkinden gibt es eine grosse Verwaltung, Zuständige für jeden Bereich. Da kann man vieles von Fachpersonen abklären lassen, was man hier selbst in die Hand nimmt. Oder denken Sie an Rünenbergs Gemeindeschreiberin Tina Weiss. Sie ist auch zuständig für Kilchberg.

Fassen Sie als Gelterkinderin auch heisse Eisen wie eine Gemeindefusion mit Zeglingen und Rünenberg an? Der Regierungsrat hat mich beauftragt, eine nachhaltige Lösung zu finden. Wenn man sich in einer Situation befindet, in der man ein Jahr nach einer Person gesucht hat, die den Gemeinderat komplettieren kann, und sie nicht gefunden hat, dann muss man offen sein für alles. Ich spüre diese Offenheit in Kilchberg. Dazu gehört natürlich auch die Offenheit gegenüber einer Gemeindefusion.

«Vielleicht braucht auch eine Fusion einen Zwischenschritt.» Christine Mangold

Wie muss man sich das vorstellen? Wird jetzt einfach gewartet, bis sich jemand meldet, oder wird aktiv gesucht? Das eine ist, den Gemeinderat zu komplettieren. Es bleibt dann immer noch fraglich, ob das der Weg für Kilchberg ist, etwas Nachhaltiges zu schaffen. Möglich ist, dass ein Zusammenschluss unter den Gemeinden in mehreren Schritten stattfinden kann. Beispielsweise könnte ein Gemeinderat gefunden werden, der etwas, das wir auf die Schiene gesetzt haben, zu Ende bringt. Aber es macht sicher keinen Sinn, dass man den Gemeinderat jahrelang mit mir ergänzt.

Mindestens ein halbes Jahr soll auf Wahlen verzichtet werden. Dann wäre Ende Juni die Halbzeit erreicht. Sind Wahlen nach Ablauf dieser Frist realistisch? Ja, denn vielleicht braucht auch eine Fusion einen Zwischenschritt. Das kann eine interessante Perspektive für einen neuen Gemeinderat sein. Klar ist: Sollte ein Zusammenschluss angestrebt werden, muss der Prozess von Anfang an sauber aufgegleist werden. Niemand darf vergessen werden in diesem Prozess, damit man zum Schluss nicht vor einem Scherbenhaufen steht. Ein Zusammengehen ist nicht in einem Jahr realisiert. Das braucht Zeit.

Christine Mangold unterwegs im Dorf. Foto: Nicole Pont

Gemeindefusionen sind ein schwieriges Unterfangen. Man kann das mit Blick auf Arisdorf und Hersberg beobachten. Man muss die Bedenken der Menschen ernst nehmen und unbedingt aufarbeiten. Zum Beispiel gibt es emotionale Gründe, sich gegen einen Zusammenschluss zu stellen. Der Verlust des Wappens, des Dorfnamens. Auch müssen finanzielle Aspekte geklärt werden. Aber es gibt Möglichkeiten, und es braucht einen Plan, der den richtigen Schritt zum richtigen Zeitpunkt vorsieht. Man muss dazu die Menschen im Dorf hinter sich haben. Dann könnte es zu einem Pilotprojekt für das Baselbiet werden, das aufzeigt, woran gedacht werden muss, damit es funktioniert.

Sie denken, die Kilchbergerinnen, Kilchberger und die Leute aus den Nachbargemeinden lassen sich darauf ein? Die Menschen hier sind vorausschauend. Das meiste wird in Verbünden gemacht – Werkhof, Feuerwehr, Kreisschule, der Verwaltungsverbund Rünenberg-Kilchberg-Zeglingen. Der Boden scheint geebnet. Wir sind aber noch in den Anfängen.

