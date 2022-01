Drummeli im Kino Pathé Küchlin – Statt «Soodeli» heisst es «Zrugg im Kiechli»

Sternmarsch und Guggenkonzerte sind abgesagt Infos einblenden

Die beiden Dachorganisationen Freyi Guggemuusige Basel (FG) und Gugge IG Basel haben entschieden: «Nach reiflicher Überlegung und Auswertungen aller Vorgaben und Massnahmen aufgrund der Covid-Epidemie» seien sie zum Schluss gekommen, ihre jeweils am Fasnachtsdienstag traditionell stattfindenden Guggenkonzerte auf dem Marktplatz respektive Barfüsserplatz in diesem Jahr abzusagen. «Die erforderliche Bewilligung zur Durchführung der beiden Guggenkonzerte konnte uns von den verantwortlichen Stellen der Basler Regierung nicht zugesagt werden», heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung. Ebenfalls möchte man von der Planung eines gemeinsamen Guggenkonzerts auf dem Messeplatz vor der Rundhofhalle, verteilt über drei Tage, absehen. Der organisatorische und finanzielle Aufwand, die logistischen Herausforderungen und die zu erfüllenden Auflagen der Vorgaben von Bund und Kanton seien zu gross. Da Umzüge derzeit verboten sind, findet auch der gewohnte IG/FG-Sternmarsch, der vom Messeplatz aus zu den jeweiligen Platzkonzerten am Marktplatz und am Barfüsserplatz führt, 2022 nicht statt. (hei)