«Fortnite»-Entwickler gegen Apple – Statt einer Zahnspange kaufte er Hardware Er verdiente mit «Fortnite» Milliarden. Jetzt will Epic-Chef Tim Sweeney gegen die Tech-Giganten kämpfen. Seit dieser Woche läuft der Prozess gegen Apple, der für alle Smartphone-Besitzer interessant wird. Alexandra Bröhm

Tim Sweeney wehrt sich gegen die Regeln des App Store. Foto: Getty Images, AFP

Die Revolution dauerte rund vier Stunden. Dann flog die «Fortnite»-App letzten August aus dem App Store. Während dieser vier Stunden hatte Epic Games, der Entwickler von «Fortnite», versucht, alle In-Game-Zahlungen an Apple vorbeizuschleusen – ein klarer Verstoss gegen die Store-Bestimmungen. Auf den Rausschmiss reagierte Epic-Chef Tim Sweeney (50) mit einer Klage und einer öffentlichen Kampagne: Apple nütze sein Monopol aus, die Bedingungen des Apple Store seien wettbewerbsverzerrend, meinte Sweeney.

30 Prozent Gebühren müssen grössere Entwickler an Apple abliefern, um die Infrastruktur des Stores und Apples Entwicklertools zu nützen. Seit Montag läuft der Prozess in Kalifornien: Epic gegen Apple oder Tim Sweeney gegen das Unternehmen, das ihm in der Jugend seine grösste Liebe ermöglicht hatte.