Statt dem Ende kam der Anfang

Der Aufwärtstrend lässt sich in Zahlen festmachen. Die aktuell stärkste Tennisspielerin der Region wird derzeit als WTA-Nummer 527 geführt, womit sie seit Jahresbeginn in der Weltrangliste rund 500 Ränge gut­gemacht hat. Von 39 ITF-Einzel­partien hat sie 2019 deren 28 gewonnen und ein Turnier sogar gewonnen. Kein Wunder, sagt sie über ihr bislang erfolgreichstes Tennisjahr kurz und knapp: «Erfolg motiviert!»

Mangelnde Konstanz

Blickt man etwas weiter zurück, so ist Zügers Aufstieg an die Schwelle der Top 500 jedoch keineswegs einfach verlaufen. Vor drei Jahren schien die Tenniskarriere der Swiss-Tennis-Kaderspielerin nämlich vor einem jähen Ende zu stehen. Aufgrund zweier Knieoperationen musste sie ein ganzes Jahr pausieren, ehe sie 2017 langsam wieder Tritt fasste. «Es waren mühsame Monate, doch innerlich war ich überzeugt, dass es weitergehen wird», sagt die nationale Nummer 17 heute rückblickend. Es war also nicht das Ende. Sondern der Anfang vom Aufschwung.

Die ganzen Anstrengungen, zurückzukommen, scheinen sich gelohnt zu haben. Die Tochter der TIF-Academy-Mitbesitzerin Nicole Züger hat sich zuletzt nicht nur international in Szene gesetzt, sondern hat Anfang August auch einen ersten namhaften nationalen Titel geholt. Mit dem TC Chiasso wurde sie Schweizer Interclubmeisterin und steuerte dabei einige wichtige Punkte bei. Noch wachsen die Bäume aber nicht in den Himmel. Derzeit weilt Züger im türkischen Antalya, wo sie letzte Woche, als Turniernummer 2 gesetzt, schon in der Startrunde an einer 16-jährigen Russin scheiterte. «Jede Woche die Topleistung zu bringen, ist für mich noch schwierig. Punkto Konstanz muss ich weiterhin klar zulegen», gab sich das Liestaler Nachwuchstalent danach selbstkritisch.

Weil Züger die gymnasiale Sportklasse in Liestal besucht und sich noch nicht voll auf den Sport fokussieren kann, sind die äusseren Umstände – zumindest vorläufig – nur suboptimal. «Ich bin derzeit daran, meine Matura-Arbeit zu schreiben. Das braucht nebst Training und Turnieren viel Selbstdisziplin», sagt sie zum Spagat zwischen Schule und Spitzensport. Ein Schulabbruch sei aber nie ernsthaft zur Diskussion gestanden: «Wenn ich später studieren will, habe ich meine Matur im Sack. Das gibt mir Sicherheit.» Im nächsten Mai stehen die Schlussprüfungen an, wonach sie sich ganz aufs Tennis konzentrieren will. Die Frage, was da denn längerfristig das grosse Ziel sei, beantwortet Züger, ohne zu zögern: «Ich will in die Top 100 der Welt. Wenn ich so weitermache wie zuletzt, kann das drin liegen.»

Top 250 im Visier

Coach Handschin ist mit ihrer Entwicklung jedenfalls zufrieden. Sie spiele das, was sie zurzeit könne, und das mache sie ausgezeichnet. Konkret bedeutet dies vor allem ein aggressives und schnelles Spiel von der Grundlinie. Weiteres Potenzial nach oben sieht der erfahrene Trainer durchaus. Insbesondere in Sachen Aufschlag und Beinarbeit könne und müsse sich sein Zögling noch verbessern. Als nächste Zwischenstation auf dem Weg Richtung Weltspitze sieht Handschin das Bestreiten der Grand-Slam-Qualifikationsturniere. Dafür braucht Züger eine WTA-Klassierung um die 250.