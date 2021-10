Tankstellen-Debakel – Statt Benzin fliesst Diesel – 30 Autos kommen ins Stottern Wegen der fatalen Verwechslung eines Treibstofftransporteurs in Lausen müssen mehrere Fahrzeughalterinnen und -halter eine Werkstatt aufsuchen. Jan Amsler

Böse Überraschung: Statt Benzin läuft Diesel aus der Zapfpistole. Symbolfoto: Simon Glauser

Mehrere Stunden haben Mechaniker einer Autowerkstatt im Oberbaselbiet nach einem Defekt gesucht. Doch der Grund, warum das Fahrzeug nicht mehr rundlaufen wollte, war letztlich simpel: Statt Benzin war Diesel im Tank.

Was folgte, war ein Streit zwischen dem Garagisten und der Besitzerin des Fahrzeugs. Sie bestritt vehement, den falschen Treibstoff bezogen zu haben, beschuldigte stattdessen die Mechaniker und suchte die Quittung der letzten Tankfüllung heraus. Man machte grosse Augen: Gemäss Beleg hatte sie recht.

Wie aber kam der Diesel in das Fahrzeug? Des Rätsels Lösung ist an einer Tankstelle in Lausen zu finden. Als ein Treibstofftransporteur am 25. August Diesel auslieferte, passierte ihm eine fatale Verwechslung – er füllte damit fälschlicherweise den Benzintank.