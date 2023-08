Startschuss für Dorffest – Zunzgen steht ein «sagehafts» Wochenende bevor Von Freitag bis Sonntag feiert die Oberbaselbieter Gemeinde ihr 700-jähriges Bestehen. Eines von vielen Highlights soll der Alpabzug durchs Dorf am Sonntag werden. Lea Buser

Mit dem Aufbau der verschiedenen Bühnen nahm das Dorffest in der letzten Woche Gestalt an. Auf der Festbühne «Zur wysse Frau» sollen die musikalischen Acts für gute Stimmung sorgen. Foto: zvg

Nach einer Vorbereitungszeit von rund zwei Jahren ist es soweit: Am Freitag startet das Zunzger Dorffest.

Um 17.20 Uhr wurde das Fest mit einem Sternmarsch und dem anschliessenden Eröffnungsfestakt feierlich eingeläutet.

Nun «herrscht in der Oberbaselbieter Gemeinde der festliche Ausnahmezustand», schreibt das OK in einer Mitteilung. Noch bis am Sonntag wird die Gemeinde ganz im Zeichen von «700 Joor Zunzge» stehen.

Das 2700-Seelendorf hat unter dem Motto «Sagehaft» einiges vor: 24 Beizen und Essstände laden die Besuchenden zum Verweilen und Geniessen ein. Auf fünf Konzertbühnen sollen 19 Acts für musikalische Unterhaltung sorgen, darunter der Basler Vincent Gross und der Berner Oberländer Marc Amacher.

Von Kühen bis zum Jodler

Über 20 Dorfvereine würden sich mit unterschiedlichen Ständen am Dorffest beteiligen und mit 40 Attraktionen locken, schreibt das OK. Der Dorffestmärt warte gar mit 41 Ausstellern auf.

Einen weiteren Höhepunkt bilde am Sonntag der Alpabzug durch Zunzgen. Neun Gruppierungen nehmen an diesem Umzug teil, der um 14 Uhr starten soll. Dabei zu bestaunen sind unter anderem Kühe, Pfauengeissen, Fahnenschwinger, Jodler oder auch Treichler. Den Abschluss dieses Programmpunktes bildet der Sechsspänner der Brauerei Feldschlösschen aus Rheinfelden.

Mit dem Erlös des Dorffestes sollen unter anderem die mitwirkenden Dorfvereine unterstützt werden, so das Organisationskomitee. In den letzten Monaten habe man ausserdem den Dorfplatz aufgewertet, der am Wochenende feierlich eingeweiht werde. Das OK fügt hinzu: «Der neugestaltete Dorfplatz wird dann auch dafür sorgen, dass das Dorffest noch viele Jahre in «sagehafter» Erinnerung bleiben wird.»

