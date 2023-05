Einsprache abgewiesen – Startschuss für die neue unterirdische Sissacher Schulsporthalle Wegen einer Einsprache verzögerte sich der Bau der Dreifachschulsporthalle von Sissach um fast ein Jahr. Befürchtet wurde eine zu hohe Lärmbelastung durch Schüler. Simon Erlanger

Oberirdisch sieht man von der neuen Halle fast nichts. Sie wurde von Anfang an unter anderem wegen möglicher Lärmimmissionen unter den Boden verlegt. Es gab trotzdem eine Einsprache. Visualisierung: Archiv Tamedia/Penzel Valier

In der vergangenen Woche hat die Gemeinde Sissach die Baubewilligung für die neue Dreifachschulsporthalle erhalten. Das Einspracheverfahren gegen das Projekt ist damit abgeschlossen. Dies teilte Gemeindepräsident Peter Buser am Dienstag den Medien mit.

Die unterirdische Sporthalle kann nun mit einem Dreivierteljahr Verspätung gebaut werden. Visualisierung: Archiv Tamedia/Penzel Valier

Die Baurekurskommission habe zugunsten der Gemeinde entschieden. Dieser Entscheid werde nicht angefochten, so Buser. Der Bau der neuen Schulsporthalle hätte nach den Plänen der Gemeinde bereits im Sommer 2022 beginnen sollen. Aufgrund der Einsprache aus der Anwohnerschaft kam es jedoch zur aktuellen Verzögerung.

Grund der Beschwerde war die befürchtete hohe Lärmbelästigung, die durch den Betrieb der neuen Sportanlage angeblich entstehen könnte. Um solche Befürchtungen zu entkräften, ist die Anwohnerschaft von Anfang an in die Projektplanung einbezogen und ernst genommen worden, wie Gemeindepräsident und Bauchef Peter Buser seinerzeit der BaZ darlegte.

Sport unter der Erde und hinter Lärmschutzmauer

So etwa kommt die Sportanlage grösstenteils unter der Erde zu liegen, das Dach der Halle kann als Sportplatz benutzt werden, und als zusätzlicher Lärmschutz ist eine Mauer geplant. Doch das habe dem Einsprecher nicht gereicht, so Buser. Er wollte einen früheren Betriebsschluss als 22 Uhr und bekundete Bedenken in Bezug auf die Zonenkonformität des Projekts.

Diese Einsprache ist nun abgewiesen. Trotzdem kommt es nun zu massiven Verzögerungen. Denn im Sommer 2022 ist die Projektorganisation zurückgefahren worden, wie die Gemeinde betont. Die beteiligten Firmen hätten ihre Kräfte für andere Projekte abgezogen. Nun müsse die Projektorganisation wieder neu aufgebaut werden.

Bis es tatsächlich zu Bautätigkeiten komme, würden daher noch ein paar Monate Zeit vergehen. Bereits in der kommenden Woche finden aber Sondierungen zum Baugrund statt.



