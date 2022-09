Nasa – Start von Mondmission könnte sich bis November verzögern Die USA wollen wieder zum Mond, doch noch läuft es nicht wie geplant. Bereits Anfang September hätte die zunächst unbemannte Artemis starten sollen. Jetzt ist vermutlich erst Mitte November ein erneuter Versuch möglich.

Der Start der unbemannten Mondmission Artemis 1 könnte sich nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa bis November verzögern. Das «früheste» Startfenster sei nun der 17. bis 31. Oktober, sagte Nasa-Chef Bill Nelson am Dienstag im Sender CNN. «Höchstwahrscheinlich» werde es aber auf das spätere Zeitfenster vom 12. bis 27. November hinauslaufen. Nasa-Manager Jim Free schloss einen Startversuch im Oktober nicht aus. «Ich glaube nicht, dass wir irgendetwas vom Tisch nehmen werden», sagte er vor Journalisten. «Aber es wird schwierig.»

50 Jahre nach der bislang letzten Mondlandung will die Nasa mit der Mission Artemis 1 wieder Reisen von Menschen zum Mond vorbereiten. Bei der unbemannten Mission sollen die neue Riesenrakete SLS und die an ihrer Spitze sitzende Orion-Kapsel unter realen Bedingungen getestet werden. Die Folgemission Artemis 2 soll Astronauten in eine Mond-Umlaufbahn bringen. Mit Artemis 3 soll dann frühestens 2025 eine erneute Mondlandung glücken.

Auch Start zur ISS verschoben Infos einblenden Hurrikan Ian hat auch den Startplan der nächsten Crew zur Internationalen Raumstation ISS durcheinandergewirbelt. Der eigentlich für den 3. Oktober geplante Start könne nun frühestens am 4. Oktober stattfinden, teilte die Nasa am Dienstag mit. Möglich sei als weiterer Ausweichtermin auch noch der 5. Oktober, das Wetter werde weiter genauestens beobachtet. Die «Crew-5» besteht aus der Nasa-Astronautin Nicole Aunapu Mann und ihrem Nasa-Kollegen Josh Cassada sowie dem japanischen Astronauten Koichi Wakata und der russischen Kosmonautin Anna Kikina. Sie sollen rund fünf Monate an Bord der ISS verbringen.

Anfang September waren zwei Startversuche kurz vor dem geplanten Start vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida jeweils wegen eines Treibstofflecks abgeblasen worden. Ein für Dienstag geplanter dritter Versuch wurde wegen des heranziehenden Tropensturms Ian abgesagt. Die 98 Meter lange Rakete wurde in der Nacht zum Dienstag zurück in ihren Lagerhangar gerollt.

Nach dem Durchzug des Hurrikans braucht die Nasa nach eigenen Angaben viel Zeit, um die Batterien des Selbstzerstörungssystems der Rakete zu wechseln. Der Rücktransport der Rakete zu ihrer Startrampe und die Konfiguration für den Start wird ebenfalls mehrere Tage dauern.

