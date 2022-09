Filmreihe zu Martin Scorsese – Starkino im Stadtkino Wenige Regisseure haben das US-Kino so beeinflusst wie Martin Scorsese. Zu seinem 80. Geburtstag zeigt das Stadtkino Basel eine Auswahl aus seinem unglaublich breiten Schaffen. Ein (Film-)Leben in Meilensteinen. Stephan Reuter

Leonardo DiCaprio in «The Wolf of Wall Street» von Martin Scorsese. Foto: Mary Cybulski (Paramount Pictures)

Seine Eltern konnten weder lesen noch schreiben. Was sie konnten: schuften und überleben. Charles und Catherine Scorsese arbeiteten in der Textilfabrik. Martin war ihr Jüngster. Seine eigentliche Erziehung übernahm Little Italy. So nannte man im New York um 1950 eine der härtesten Gegenden Manhattans. Kein Wunder, sind die stärksten Filme von Martin Scorsese Gangsterfilme. Was die Figuren dort können, ist – schuften, fluchen, überleben.