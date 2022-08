Wolkenbruch nach Sommertag – Starker Regen in der Westschweiz, Axenstrasse zu Im Westen der Schweiz sind Gewitterwolken aufgezogen. Im Kanton Bern schüttete es besonders heftig. In der Nacht bleibt es stürmisch. UPDATE FOLGT

Besonders in der Westschweiz gab es starken Regen. Passanten während eines Wolkenbruchs in Bern. (Archivbild) Foto: Tamedia

Im Waadtländer Oron hat es am Dienstagabend innert einer Stunde 57,6 Millimeter Niederschlag gegeben. Gewitterwolken und Starkregen seien auch in der Nacht auf Mittwoch unterwegs, teilte SRF Meteo mit.

Am heftigsten schüttete es bis vor 21 Uhr in der Westschweiz, schrieb SRF Meteo auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Oberhalb von Eggiwil BE im Emmental seien laut einem weiteren Tweet in einer Stunde über 27 Millimeter Regen gefallen.

In Langnau BE und am Napf regnete es innert zehn Minuten elf Millimeter, wie der Wetterdienst Meteonews wenige Stunden zuvor mitteilte. Das Gewitter sei dann weiter nordostwärts und Richtung Willisau LU und Sursee LU gezogen.

Axenstrasse gesperrt

Aufgrund des starken Regens konnten Steinschläge und Murgänge an der Axenstrasse im Kanton Uri nicht ausgeschlossen werden. Die Strasse blieb daher am Dienstagabend für den Verkehr in beide Richtungen gesperrt, wie die Kantonspolizei Uri mitteilte.

Die Axenstrasse ist zwischen dem Kreisel Flüelen und der Abzweigung Wolfsprung gesperrt. Die Überwachsungsinstrumente hatten Geländebewegungen festgestellt. Personen wurden keine verletzt. Auch die Strasse und Brücke wurde laut ersten Erkenntnissen nicht beschädigt, teilte die Polizei weiter mit.

Wie lange die Sperrung dauert, war zum Zeitpunkt der Mitteilung nicht klar. Die Polizei empfahl, die Strasse via Seelisbergtunnel und Luzern zu umfahren. Die Zufahrten vom Süden bis zur Tellsplatte und vom Norden nach Sisikon und Riemenstalden seien möglich.

SDA/oli

