Tennis Open Basel – Starke Schweizer und ein zufriedener Turnierleiter Der Zürcher Daniel Valent und die Spanierin Rosa Vicens holen sich auf der Margarethenanlage das erste Preisgeld. Thomas Wirz

Der Zürcher Daniel Valent holte sich in Basel die 7500 Franken Preisgeld ab. Foto: David Baer (Archiv)

Grosses Wetterglück, hervorragender Tennissport und volle Ränge im Margarethenpark am Finaltag: Das Tennis Open Basel presented by Merian Iselin sorgte am traditionellen Pfingsttermin einmal mehr für gute Laune bei den lokalen Tennisfans. Dies umso mehr, als ganz zum Schluss des insbesondere in der Dichte stark besetzten viertägigen Turniers die beiden Finals zu begeistern wussten.

Das rein schweizerische Männer-Endspiel zwischen dem topgesetzten Damien Wenger (ATP 366) und Daniel Valent (1740) verlief nicht ganz den Erwartungen entsprechend. Der 23-jährige Neuenburger war nicht nur aufgrund seiner deutlich besseren Weltranglistenposition favorisiert, sondern auch, weil sein Gegner zuvor im Halbfinal gegen den Argentinier Guido Justo über drei Sätze hatte gehen müssen. Der fünf Jahre ältere Valent bewies indes sein ganzes, früher nicht ganz ausgeschöpftes Talent, zeigte begeisterndes Angriffstennis und konnte sich sowohl über den 6:4, 6:2-Finalsieg wie auch das erste Preisgeld von 7500 Franken freuen.

Ganz ähnlich war zuvor auch der Frauenfinal zwischen Rosa Vicens (WTA 223) und der rund 600 Ränge hinter ihr rangierten Basak Eraydin (868) verlaufen. Nur mit dem Unterschied, dass die Favoritin die Oberhand behielt. Die topgesetzte Spanierin, die letzte Woche noch die French-Open-Qualifikation bestritten hatte und da an der ersten Hürde gescheitert war, setzte sich gegen die Türkin mit 6:4, 6:2 letztlich sicher durch.

Steinegger und Sebesta im Viertelfinal

Aus regionaler Sicht blieb der grosse Exploit zwar aus, mit zwei Viertelfinalplätzen im Männerevent durch die ATP-klassierten Yannik Steinegger (982) und Jan Sebesta (1250) durfte sich die Bilanz der lokalen Elite in Abwesenheit der beiden Topkräfte Jérôme Kym und Mika Brunold aber sehen lassen. Wobei Jungprofi Sebesta mit dem hart erkämpften Dreisatzerfolg über den früheren Schweizer Daviscupmann Yann Marti für den Ausreisser nach oben sorgte.

Turnierleiter Steven Schudel zog ein rundum zufriedenes Fazit des mit insgesamt 40’000 Franken dotierten internationalen Traditionsanlasses: «Kein Tropfen Regen, Spitzentennis auf ATP-und WTA-Niveau sowie fast durchgehend faire Spiele. Besonders gefreut hat mich, dass im oberen Männerevent fast alle Schweizer N2-Akteure am Start waren.» Der Sohn von Turniergründer Kurt Schudel denkt denn auch nicht daran, das auf vier Anlagen (Basler LTC, Old Boys, TC Riehen und TAB in Aesch) durchgeführte Turnier zu einem Future- oder Challenger-Anlass auszubauen. Dann, so sagt er, hätten viele junge Schweizer Talente im Bereich N2 bis N4 keine Chance mehr, wichtige Erfahrungen zu sammeln.

Tennis Open Basel. Männer. N1/R1. Viertelfinals: Damien Wenger (Nr. 1/ATP-366) s. Franck Pepe (11/N2. 25) 6:2, 6:2. Jonas Schär (8/1280) s. Jan Sebesta (9/1250) 7:5, 7:5. Daniel Valent (5/1740) s. Mirko Martinez (3/551) 6:3, 3:6, 6:3. Guido Justo (Arg/7/748) s. Yannik Steinegger (13/982) 6:3, 6:3. – Halbfinals: Wenger s. Schär 6:3, 6:2. Valent s. Justo 6:2, 5:7, 6:2. – Final: Valent s. Wenger 6:4, 6:2. R2/R6. Halbfinals: Arian Hasas s. Artur Kocharev (8) 6:0, 3:0, Aufgabe. Adrien Bossel s. Hans Gloor 6:2, 6:1. – Final: Bossel s. Hasas 6:2, 6:2.



Frauen. N1/R1. Viertelfinals: Rosa Vicens (Sp/1/WTA 223) s. Anna Ureke (Ru/7/698) 6:2, 4:1, Aufgabe. Daniela Seguel (Chi/6/848) s. Sandy Marti (9/1025) 7:6, 7:6. Basak Eraydin (Tür/10/868) s. Katerina Tsygourova (6/869) 6:4, 6:1. Diana Markincevika (Lv/2/398) s. Nadine Smith (Au/8/573) 6:4, 5:7, 7:6. – Halbfinals: Vicens s. Seguel 6:2, 5:7, 6:1. Eraydin s. Marcinkevica 6:3, 7:5. – Final: Vicens s. Eraydin 6:4, 6:2. R2/R6. Halbfinals: Yasmin Ernst (1) s. Jennifer Brilli (4) 4:6, 6:3, 6:2. Sherin Scheerle (2) s. Julia Brack 3:6, 6:2, 7:6. – Final: Ernst s. Scheerle 7:6, 6:1.

