Sport in der guten Stube – Stark, fit und gesund werden wie ein nordischer Gott Thor-Darsteller Chris Hemsworth erobert mit seinem Fitnessprogramm «Centr» derzeit den Markt. Und stellt seine Inhalte anlässlich des Coronavirus sogar für umsonst zur Verfügung. Benjamin Schmidt

Für seine Rolle als Thor stählte Chris Hemsworth seine Muskeln – nun will er einer breiten Öffentlichkeit zu ähnlichen Resultaten verhelfen. Foto: Marvel Studios

Männer wollen so sein wie er, Frauen sind verrückt nach ihm. Stählerne Muskeln, lange blonde Mähne, charmantes Auftreten – so wurde der australische Schauspieler Chris Hemsworth einem breiten internationalen Publikum bekannt. Durch Rollen als Thor aus Marvel’s epochaler «Avenger»-Filmserie oder als James Hunt – Formel-1-Weltmeister, Playboy und Partyhengst – in «Rush – Alles für den Sieg» etablierte er sich als einer der meistgefragten Darsteller Hollywoods und erarbeitete sich den Ruf eines «Fitness-Freaks».

Letztes Jahr entschied sich der Schauspieler dazu, seine Erfahrungen im Bereich Fitness und Gesundheit mit der Öffentlichkeit zu teilen. Er baute ein vielseitiges Team um sich auf, bestehend unter anderem aus Personal Trainern, Ernährungsspezialisten, Yoga-, Pilates- und Meditationslehrern sowie Militärausbildnern. Gemeinsam schufen sie das Fitness- und Lifestyle-Programm «Centr». Die Diversität im Staff des Programms legt nahe, dass «Centr» sich in seinem Angebot keinesfalls nur auf Trainingspläne beschränkt, sondern seine Kunden auch mit Ernährungsplänen sowie auch Kursen für die mentale Gesundheit für eine ausgeglichene und gesunde Lebensweise versorgt.

Trainieren wie ein Hollywood-Star – wegen Corona sogar für umsonst

Anlässlich des Coronavirus stellt Hemsworth das Programm, das entweder via Website ( www.centr.com ) oder auch als App erhältlich ist, für den Zeitraum von sechs Wochen ab dem Zeitpunkt der Anmeldung umsonst zur Verfügung. Mit Extraprogrammen, die man ohne zusätzliche Ausrüstung zu Hause absolvieren kann. Sechs Wochen mögen nicht nach viel Zeit klingen, doch sie sollten ausreichen, um sich den von Hemsworth proklamierten Lifestyle anzueignen und sich in eine bessere Form zu bringen. Auch über den Zeitraum der Pandemie und des Vegetierens zu Hause hinaus. Das Programm ist zudem auch für Vegetarier und Veganer geeignet. Interessierte sollten sich jedoch sputen – das Angebot gilt nur noch bis zum 5. April.

Die BaZ-Serie «Sport in der guten Stube» gibt täglich Tipps für zu Hause, die dabei helfen sollen, die Corona-Zeit halbwegs sportlich zu überbrücken.