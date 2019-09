Starfotograf Peter Lindbergh ist tot

Lindbergh wurde als Peter Brodbeck im November 1944 im polnischen Lissa geboren. Von dort vertrieben, zog die Familie nach Duisburg, wo Lindbergh aufwuchs. Nach einem Studium an der Werkkunstschule in Krefeld, lies er sich zum Werbefotografen ausbilden.

Eine Modefotoserie, die im Jahr 1978 im Magazin Stern veröffentlicht wurde, brachte ihm den Durchbruch. In dieser Zeit nahm er auch seinen Künstlernamen an, da es bereits einen Fotografen mit seinem Namen gab.

Nicole Kidman im Pirelli Kalender 2017, fotografiert von Peter Lindbergh. Bild: Peter Lindbergh / Pirelli

Innerhalb weniger Jahre stieg Lindbergh zum Starfotograf der internationalen Modewelt auf. Bevorzugt fotografierte er seine Modelle in schwarz-weiss und stellte sie gern in ein künstliches, technisches Umfeld. Damit revolutionierte er in den Augen vieler die Modefotografie und wurde auf dem Kunstmarkt neben Namen wie Irving Penn, Richard Avedon und Helmut Newton gehandelt.

Der Fotograf Jim Rakete sagte einmal über das Erfolgsrezept seines Freundes Lindbergh: «So, wie sich die Models bei Helmut Newton immer gleich auszogen, so stülpten sie bei Peter immer die Seele nach aussen».