Im Zolli-Gehege – Star-Elefant Tusker weint – vor lauter Männlichkeit Elefanten-Altersheim oder Jungbullenhaltung? Ohne Nachwuchs muss sich der Zoo Basel längerfristig Alternativen überlegen. Am Paarungswillen von Tusker scheitert es nicht. Jan Amsler

Ein eingespieltes Team: Elefant Tusker im Training bei Martin Burri und Amanda Spillmann. An der Schläfe des Bullen gut sichtbar der Sekretfluss, der typisch für die Fortpflanzungsphase ist. Foto: Nicole Pont

Was ist dieser Tusker im Schuss! Der Elefantenbulle ist voll in der Musth, der Fortpflanzungsphase. Deshalb trieft ein Sekret wie Tränen aus seinen Schläfendrüsen, und ständig ist er am Pinkeln. Sein Testosteronspiegel dürfte um etwa das 35-Fache erhöht sein. Tusker mit seiner Schulterhöhe von 3,25 Metern und seinen gut 6,2 Tonnen wirkt nochmals ein Stück mächtiger als sonst schon.