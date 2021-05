Jede fünfte Frau schon Opfer – Stalker sollen in Basel ein Kontaktverbot bekommen Stalking-Opfern ist es bis heute kaum möglich, gegen die Täter vorzugehen – sofern diese keine Partner oder Ex-Partner sind. Dank dem neuen Basler Polizeigesetz, über welches der Grosse Rat am Mittwoch debattiert, soll sich dies ändern. Leif Simonsen

Wer einer anderen Person nachstellt, soll künftig in Basel-Stadt ein Rayon- oder Kontaktverbot bekommen können. Foto: Daniel Fuchs

Beinahe jede fünfte Frau hat es schon mindestens einmal im Leben erlebt: Opfer von Stalking zu sein. Sei es, indem sie physisch bedrängt, dass ihr auf dem Heimweg aufgelauert, oder, dass sie mit SMS oder Whatsapp-Nachrichten bombardiert wurde – von Männern, mit denen sie am liebsten nichts zu tun hätte.

Es gibt auch betroffene Männer, aber meist sind sie in der Täterrolle. Äusserst umständlich ist es in Basel-Stadt, sich auf juristischem Weg gegen sie zu wehren. Die Opfer müssen beim Gericht einen Antrag stellen und eine lange Verfahrensdauer in Kauf nehmen. Mit dem Gesetz zum kantonalen Bedrohungsmanagement, über das am Mittwoch der Grosse Rat debattiert, soll die Polizei in solchen Fällen schnell handeln können. Künftig soll es möglich sein, Personen von einem Ort wegzuweisen oder fernzuhalten, wenn sie «eine andere Person in der physischen, psychischen oder sexuellen Integrität verletzten», wie im neuen Gesetz festgehalten ist. Es sieht zudem vor, dass die Polizei wenn nötig auch ein Kontakt- und Rayonverbot erlassen kann.