Comeback von Basels Kommunisten – «Stalin war ein Massenmörder, aber …» Nach Jahrzehnten nimmt die Partei der Arbeit in der Stadt wieder an den Nationalratswahlen teil. Dabei geht es ihr vor allem um die Schweizer Neutralität. Sie solidarisiert sich mit der SVP – und rügt die SP. Benjamin Wirth

Stefan Hofer, Vera Genitsch-Gratwohl und Matthias Goldschmidt (von links) wollen für die PDA in den Nationalrat. Foto: Nicole Pont

Die Zwanzigerjahre beginnen chaotisch, sprunghaft preschen wir von der einen Krise in die nächste. Das Bild des Westens scheint speziell in jüngster Vergangenheit Risse zu bekommen. Zuerst Corona, dann der Krieg in der Ukraine.

Immer häufiger stellen wir uns die Frage, in was für einer Zeit wir eigentlich leben. Und: Wie geht es weiter?

Dass sich in einer Phase, in der vieles in der Schwebe ist, alte Mächte neu formieren, erscheint daher ein Stück weit logisch. So passt es, dass die Kommunisten dieser Tage ihr grosses Comeback geben. Zumindest politisch. Nach über zwanzig Jahren nimmt die sozialistische und kommunistische Partei der Arbeit (PDA) in Basel wieder an Wahlen teil. Mit drei Kandidaten kämpft sie im Herbst um einen Sitz im Nationalrat.

Keine Listenverbindung mit SP und Co. Infos einblenden Für die Nationalratswahlen bot die PDA der SP an, der Listenverbindung mit den Grünen und der Basta beizutreten. Die Sozialdemokraten hätten diesen Entscheid jedoch abgelehnt, da die Haltung der kommunistischen Partei zum Ukraine-Krieg mit ihrer nicht kompatibel sei, heisst es. Die PDA bedauert dies, möchte sich durch den Beschluss aber nicht bremsen lassen. Man geht nun davon aus, dass man der Basta – der wohl linksten Partei im linken Bündnis – einige Stimmen wegnehmen wird. Falls die PDA im Herbst ein gutes Resultat macht, möchten die Kommunisten auch im nächsten Jahr bei den Grossratswahlen antreten. Dort rechnet man bestenfalls mit zwei bis drei Sitzen. Im Nationalrat ist mit Denis de la Reussille (Neuenburg) indes bereits ein PDA-Politiker vertreten. (bwi)

Um sich ein genaueres Bild von der Organisation zu machen, die in den vergangenen Dekaden in der Versenkung verschwunden war, trifft die BaZ die Bewerber an der Riehentorstrasse im Kleinbasel, oberhalb des Torstübli, im Parteisekretariat. Die Schweizerische Friedensbewegung (SFB) ist in denselben Räumlichkeiten beheimatet. Im Büro hängt ein Poster des kubanischen Revolutionärs und Erz-Kommunisten Fidel Castro.

Zu den drei Nationalratskandidaten gehört Vera Genitsch-Gratwohl (39), Ärztin, in der Politik ein unbeschriebenes Blatt. Ebenso wie der Fremdsprachenlehrer Matthias Goldschmidt (69), in der Partei fürs Administrative zuständig, seit dem 16. Lebensjahr bei der PDA. Und zuletzt das bekannteste Gesicht der drei, Stefan Hofer (74), der Sohn von Hansjörg Hofer, Basels wohl prominentestem und schillerndstem Kommunisten.

Hofer junior sass in den Achtzigerjahren selbst schon einmal im Grossen Rat, als die PDA noch konkurrenzfähig war.

Die PDA existierte in der Deutschschweiz in Zürich und Basel. Hier ein Demonstrationszug durch die Gerbergasse. Foto: Erwin Zbinden

Ihren Zenit erreichte die Partei kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, in den 1940er-Jahren. Damals zählte sie in Basel-Stadt 32 Grossräte, die SP zum Vergleich 33. Ausschlaggebend für den Erfolg war die Sowjetunion, die sich im Kampf gegen Hitler-Deutschland mit ihrer Roten Armee viele Sympathien geholt hatte. Die kommunistische Bewegung wurde von Gewerkschaftsspitzen der Chemie-Industrie organisiert. Und handelte etwa den ersten Gesamtarbeitsvertrag, den GAV, aus.

Ein paar Jahre später installierte Stalin in der Sowjetunion eine grausame Diktatur, Volksaufstände liess er mit Panzern niederwalzen. Von da an ging es mit der PDA bachab. In der Stadt verlor man schlagartig die besten Köpfe. Mangelnder Respekt und fehlende Würde wurden ihr vorgeworfen – es drohte der politische Ruin. Neu bildete sich zudem die Progressiven Organisationen Basel, in der Schweiz Poch.

Um die Partei der Arbeit war es in der Stadt dann kurz nach Ende des Kalten Kriegs endgültig geschehen. 2000 nahm man letztmals an Parlamentswahlen teil.

Seither: Funkstille.

Neutralität sei nicht flexibel

Bis jetzt. Am Mittwoch informierten die drei Nationalratskandidaten über ihre Pläne, ihre Zukunftsvisionen für unser Land. Dabei geht es ihnen vor allem um die Schweizer Neutralität im Ukraine-Krieg. «Für eine dauerhafte und konsequente Neutralität», wie Hofer betont. Die Schweiz sollte ihren Dienst nur als «erfahrene Diplomatin» zur Verfügung stellen.

Sogleich fällt auf: Während der PDA früher nachgesagt wurde, stets weit links von der SP zu stehen, solidarisiert sie sich heute teils mit der SVP. Insbesondere in der Aussenpolitik gibt es Berührungspunkte, aber auch in der Migrationspolitik: Man wolle etwa keine Politik «der offenen Tür», heisst es. Die SP sei hingegen oftmals «Mainstream».

Darüber hinaus verklärt die kommunistische Partei die Neutralität zum heiligen, unantastbaren Prinzip. Sie unterstützt die Neutralitätsinitiative der Volkspartei. Die Sanktionen gegen Russland lehnt sie ab.

Dass die Neutralität durchaus flexibel und pragmatisch interpretiert werden könnte – die Weitergabe von Kriegsmaterialien an Drittstaaten etwa Angelegenheit der Abnehmerländer wird –, findet die PDA nicht. «Wir anerkennen die Neutralität als Basis, auf der ein bündnisfreies und souveränes Land aufgebaut werden kann», sagt Hofer.

Auch dass die Schweiz nicht zum ersten Mal wirtschaftliche Sanktionen mitträgt, sondern vor Russland bereits über zwanzig Länder sanktionierte, spielt in ihren Gedanken keine gewichtige Rolle. Goldschmidt meint: «Bei den bisher von der Schweiz mitgetragenen Sanktionen handelte es sich um Beschlüsse des UNO-Sicherheitsrates.»

1 / 3 Stefan Hofer (vor dem Eingang zum Torstübli) möchte genauso wie … Fotos: Nicole Pont

Zudem glaubt die PDA nicht, dass die meisten Schweizer den Ukrainern, den Opfern des russischen Angriffs, den Sieg wünschen. Russland werde den Krieg nicht verlieren, sagen die drei Kandidaten sinngemäss, «da sind wir ziemlich sicher». Auch, weil sie überzeugt sind, mit ihrer Haltung eine Mehrheit abzubilden.

Renommierte Kriegsexperten wie der Basler Journalist Kurt Pelda sehen dies allerdings dezidiert anders – und sind überzeugt, die Ukraine wird siegen. Für die PDA ist Pelda ein «Mann des Pentagons».

Der Krieg in der Ukraine war für sie indes ein Auslöser gewesen, politisch wieder auf die Bühne zu treten. «Vom Westen gewollt», erläutert Hofer, sei der Krieg «schrecklich und sollte baldmöglichst enden», doch dürften die Ereignisse nicht beurteilt werden, ohne deren Vorgeschichte in Betracht zu ziehen. Allen voran das Minsker Abkommen (2015), der Friedensprozess, der den Konflikt in der Ostukraine beenden sollte, sei vom ukrainischen Präsidenten Selenski gebrochen worden, «was den russischen Angriff erklärt».

Darüber hinaus – und da erinnern die Kommunisten wieder an ihren Ursprung (die Linken links von der SP) – beäugen sie die «US-dominierte Weltordnung» kritisch. Einen Beitritt der Schweiz zur Nato: Für die Partei wäre er eine Katastrophe. Ihr Vorbild: China. Ein Land mit einem politischen System von Überwachung, Zensur und Propaganda.

Hofer sagt: «Was in China passiert, stimmt uns optimistisch.»

Menschen seien nicht böse

Einer der Hauptgründe, weshalb die PDA vor über zwei Jahrzehnten politisch pleiteging, war ihre Solidarität zu Stalin. Die Kommunisten hierzulande schafften es nicht, sich von seinem diktatorischen Machtrausch zu distanzieren.

Und auch gegenwärtig fehlt ein klares Statement. «Es stimmt: Stalin war ein Massenmörder, aber eben nicht nur», sagen die drei Kandidaten. So habe er «grosse Verdienste», wie etwa den Aufbau einer Schwerindustrie, die der Sowjetunion im Kalten Krieg später geholfen habe. Die Basler Kommunisten finden, dass viele historischen Figuren «dunkle und helle Seiten» hätten.

Man stehe für eine «kritische Solidarität» – ob damals mit der Sowjetunion oder heute mit China. Sie betonen: «Wir glauben einfach nicht, dass die Menschen generell böse sind.»

Ob ihre Beurteilung von Struktur, Gesinnung und Zukunft die Wähler im Herbst überzeugt?

