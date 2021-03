Sonja Kuhn ist seit Januar 2018 gemeinsam mit Katrin Grögel Leiterin der Abteilung Kultur im Präsidialdepartement Basel-Stadt. Foto: Dominik Plüss

Die Doppelspitze in der Abteilung Kultur des Präsidialdepartements findet ein Ende. Sonja Kuhn hat per Ende Juli ihre Kündigung eingereicht. Beat Jans, der neue Vorsteher des Departements, bedauert in der Medienmitteilung Kuhns Abgang: Sie habe die Abteilung Kultur in den letzten Jahren wesentlich mitgeprägt und einen wichtigen Teil zur Stärkung der Basler Kulturszene beigetragen.

Gegen Schluss der Medienmitteilung werden Kuhns «grosse Verdienste für die Kulturszene» aufgezählt. Sechs Punkte insgesamt. Die beiden obersten lauten: «Erstellung und Umsetzung Kulturleitbild 2020–25» sowie «Weiterentwicklung der Museumslandschaft, unter anderem Begleitung von Betriebsanalysen in den staatlichen Museen, die Klarheit über Auftrag und Finanzausstattung gegeben haben».