Bredella-Areal verkauft – Stadtteil «Pratteln-Mitte» geht in neue Hände Hermann Alexander Beyeler, Grossinvestor in Pratteln, verkauft sein Entwicklungsareal an die Ina Invest AG und verzichtet auf eine namhafte Wertsteigerung seines Immobilien-Portefeuilles. Die Gründe. Daniel Wahl

Hat in Pratteln Spuren für mehrere Generationen hinterlassen: Hermann Beyeler (Mitte) neben Alt-Gemeindepräsident Beat Stingelin beim Spatenstich im Buss-Industriepark. Foto: Henry Muchenberger

Grosse Rochade im grössten, konkreten Entwicklungsgebiet des Kantons Baselland: Hermann Alexander Beyeler, Besitzers des Bredella-Areals, verkauft sein ganzes Grundstück in Pratteln neben dem SBB-Bahnhof mit rund 100 Firmen und 1100 Arbeitsplätzen an die Ina Invest AG. Er selber beteiligt sich beim Arealentwickler mit 10 Prozent und sichert sich so ein Mitspracherecht bei der Ausgestaltung des neuen Prattler Stadtteils «Pratteln-Mitte». Die Ina Invest AG ist ein Spin-off des Baukonzerns Implenia. Sie ging 2020 an die Börse.

Wie Beyeler noch bei der Präsentation der Entwicklungspläne im Juni 2019 ankündigte, hätte er selber sein Areal entwickeln wollen; er schätzte damals den Finanzbedarf auf 320 Millionen Franken. Dass der 69-Jährige das Mammutprojekt, das sich über 20 Jahre hinziehen dürfte, nicht selber würde ins Ziel führen können, war ihm bewusst. Er wollte es aber zunächst familienintern lösen. «Doch meine Enkelkinder haben andere berufliche Laufbahnvorstellungen», sagt Beyeler, weshalb er sich auf die «diskrete Suche nach einem Investor» gemacht habe. Wichtig sei ihm, dass das Areal nicht zu Spekulationszwecken zerstückelt werde und dass seine Mitarbeiter bleiben könnten. Wichtig sei ihm auch, dass der Umzug der Rohrbogen AG nach Aesch weiterverfolgt werde, die dem verdichteten Bauen und der Transformation des Areals in Pratteln im Weg steht.

Übereinstimmende Vorstellungen

Fündig wurde Beyeler in der Ina Invest mit deren Hauptaktionärin Swiss Life und zahlreichen Grossindustriellen wie Rudolf Maag. CEO Marc Pointet erklärt denn auch, dass Ina Invest an den Mitarbeitern sowie am Quartierplanverfahren festhalte, das sich in der Vernehmlassung befindet. Einzig im «Teil Ost», dem Arealbereich, der an den Ceres Tower anschliesst, könnte es zu Korrekturen kommen. «Es gibt dort gute Bausubstanz; es ist nicht unser Stil, diese zu zerstören», sagt Pointet. Wie das Areal dort «transformiert» wird, sei noch offen.

Die Übernahme stelle für das Immobilienunternehmen «einen bedeutenden Meilenstein» dar. Gegenüber dem Businessplan, der jährliche Akquisitionen im Umfang von 50 Millionen Franken vorsieht und beim Börsengang kommuniziert wurde, könne das Unternehmen sein Wachstum jetzt deutlich beschleunigen und die Position in der Nordwestschweiz stärken. Der aktuelle Marktwert des Immobilienportfolios steigt mit der Transaktion auf fast 700 Millionen Franken.

Stadtteil für Pratteln

Unter dem Namen «Pratteln-Mitte» werden die Industrieareale Buss AG und Rohrbogen AG (Bredella), die nun von Beyeler an Ina Invest gehen, sowie das Gebiet der ehemaligen Coop-Verteilzentrale (Zentrale), das der Logis Suisse AG gehört, in die Moderne transformiert. Zusammen mit den Eigentümern plant Pratteln nicht nur ein neues Wohngebiet. Man spricht von einem neuen Stadtteil mit Schulhaus und Dreifachturnhalle. Das Areal mit einer Grundstückfläche von 82’600 Quadratmetern und einer realisierbaren Nutzfläche von 172’500 Quadratmetern soll in ein Zentrumsquartier mit 70 Prozent Wohnanteil (über 1000 Wohnungen) und 30 Prozent kommerziell genutzten Flächen übergeführt werden.

Schon Anfang 2021 begann Beyeler, in Pratteln seine Zelte abzureisen und nach Luzern zu verlegen: Er schloss seine Galerie am Gallenweg und stoppte das kulturelle Engagement in der Nordwestschweiz, das hier wenig öffentlichen Support fand. Mit dem Verkauf des Areals verzichtet Beyeler auf eine namhafte Wertsteigerung seines Portefeuilles. Der Wert von Beyelers Liegenschaften im Bredella-Areal wird auf 300 Millionen Franken geschätzt. Der Marktwert werde auf mehr als eine Milliarde Franken steigen, teilte Ina Invest am Donnerstag mit. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion sei für Januar 2022 geplant.

Über den grossen Handel sind Baudirektor Isaac Reber und der Prattler Gemeindepräsident Stephan Burgunder am Mittwochabend orientiert worden. «Ich habe einen guten Eindruck von der neuen Arealentwicklerin», sagt Burgunder. Er habe sich auch das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, die Lockstadt in Winterthur, angeschaut und sei deshalb für Pratteln sehr zuversichtlich. Beyeler habe mit seinem unerschütterlichen Engagement die Gemeinde einen bedeutenden Schritt weitergebracht.

Daniel Wahl ist Redaktor und Reporter bei der Basler Zeitung seit 2013. Schwerpunkte seiner Berichterstattung sind die Bereiche Justiz, Kesb, Verkehr und Bildung. Der frühere Lehrer ist verantwortlich für die Ausbildung von Praktikanten. Mehr Infos

