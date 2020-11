Einwohnerrat Liestal – Stadtrat vom Parlament abgekanzelt Entgegen dem Willen der Stadtregierung schreibt der Einwohnerrat zwei Postulate nicht ab. Thomas Gubler

Mittlerweile stehen nur noch die Füsse des Güterkrans auf dem Liestaler Bahnhofsareal. Der Kran selbst wurde demontiert. Foto: Lucia Hunziker

Normalerweise zeichnet sich der Liestaler Einwohnerrat durch harmonische Debatten und durch grosses Einvernehmen mit dem Stadtrat als Exekutive aus. Nicht so am Mittwochabend. Da musste der Stadtrat für einmal unten durch. Und dies, obschon Stadtpräsident Daniel Spinnler zuvor die frohe Botschaft verkündet hatte, die Bürgergemeinde werde der Stadt angesichts deren finanzieller Schieflage für 2021 Baurechtszinsen in der Höhe von gut 330’000 Franken erlassen. Zur Debatte standen zwei Postulate des grünen Einwohnerrats Benjamin Holinger, die der Stadtrat als erfüllt abgeschrieben haben wollte. Allein, das Stadtparlament machte nicht mit und liess die Vorstösse stehen.

Mit dem ersten Postulat bat Holinger den Stadtrat, abzuklären, wie es um die Möglichkeiten einer Begrünung des künftigen Liestaler Bahnhofareals stehe. Gemäss dem zweiten Postulat sollte die Exekutive prüfen, ob allenfalls Objekte auf dem jetzigen Bahnhofareal wie etwa der alte Güterkran hinter dem Perron beim Emma-Herwegh-Platz als Erinnerungsstücke in den neuen Bahnhof integriert werden könnten.

Zweimal im Regen

Möglicherweise hat es sich der Stadtrat mit den Aufträgen etwas gar einfach gemacht und die gestellten Fragen zu pauschal beantwortet. Laut Joël Bühler (SP) hat er nämlich «nur aufgezählt, was nicht möglich ist». Von links bis rechts war man jedenfalls mit der Stadtregierung unzufrieden. Und der federführende Vorsteher des Stadtbauamtes, Stadtrat Daniel Muri (parteilos), machte die Sache auch nicht besser, als er den Bahnhof als Ort bezeichnete, der möglichst funktional sein müsse, damit die Menschen schnell von einem Ort zum andern kommen, und wo es daher keine Bäume brauche. So nahm der Einwohnerrat zwar die Antwort des Stadtrats einstimmig zur Kenntnis, liess das Postulat aber mit 33 zu 4 Stimmen stehen und schickte Letzteren damit auf eine Zusatzrunde.

Nur unwesentlich besser erging es dem Stadtrat mit dem zweiten Postulat, der Integration von Erinnerungsstücken. Hier warf Dominik Beeler (Grüne) der Exekutive vor, sie habe sich über das Anliegen «nicht wirklich Gedanken gemacht». Er wurde dabei von Bernhard Bonjour (SP) tatkräftig unterstützt. Das wiederum wollte der inzwischen sichtlich aufgebrachte Daniel Muri nicht auf sich sitzen lassen. Allein der Abbau des – inzwischen tatsächlich bereits abgebrochenen – Güterkrans habe Liestal 80’000 Franken gekostet. Wie sich die Stadt in ihrer gegenwärtigen finanziellen Situation eine solche Ausgabe wohl hätte leisten könne, fragte Muri rhetorisch.

Der Vorsteher des Stadtbauamtes wehrte sich allerdings auch hier vergeblich. Das Postulat wurde mit 20 zu 15 Stimmen, bei vier Enthaltungen, stehen gelassen.