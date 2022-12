Parkplatzverordnung in Liestal – Stadtrat sieht sich auf Kurs Durch das neue Parkregime sei der Suchverkehr im Stedtli deutlich zurückgegangen. Die Liestaler Exekutive präsentiert ihre Erkenntnisse. Daniel Aenishänslin

Dass sich im Mai das Gratisparkieren verabschiedete, sorgte für Diskussionen. Nun kommt der Liestaler Stadtrat den Autofahrerinnen und -fahrern sowie dem Gewerbe entgegen. Foto: Dominik Plüss

Es war abzusehen, dass der Liestaler Stadtrat Veränderungen an der Parkierungsverordnung vornimmt, die er letztmals im Mai angepasst hat. «Wir haben immer gesagt, dass wir Ende November auswerten, wie es unter der modifizierten Verordnung läuft, und passen an», sagt Stadtrat Daniel Muri (parteilos), «das nun sind die Ergebnisse.» Der Stadtrat kommt den Lenkerinnen, Lenkern wie auch den KMU und Gastrobetrieben entgegen. Im Stedtli geht die Maximalparkdauer rauf von 60 auf 90 Minuten, währen der Preis pro Stunde von 3 Franken auf 2.50 Franken sinkt. Die Anpassungen treten am 1. Februar 2023 in Kraft.