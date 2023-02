Private Windkraftanlage in Liestal – Stadtrat schlägt Bedenken von SVP-Politiker in den Wind Im Einwohnerrat musste der Stadtrat Fragen beantworten, die sich um ein Windkraftprojekt eines Ehepaars drehten. Er zeigte sich leicht irritiert. Daniel Aenishänslin

Stadtrat Daniel Muri betonte, die Interessen der Liestaler Bevölkerung zu prüfen, bedeute, unterschiedliche Interessen zu prüfen. Foto: Lucia Hunziker

Giovanni und Monika Bonavia wollen neben ihrem Haus am Liestaler Kanzelweg ein kleines Windkraftwerk in Betrieb nehmen, das ein Studio unter ihrem Dach mit der nötigen Energie versorgt. Ein weiteres Element auf dem Grundstück der Bonavias, die auch auf Fotovoltaik oder Wärmepumpe setzen. Am Mittwoch verlangte Einwohnerrat Markus Rudin (SVP) vom Stadtrat Antworten auf seine Fragen, die sich um dieses Projekt drehten.

Der zuständige Stadtrat Daniel Muri (parteilos) zeigte sich leicht irritiert. Selbstverständlich habe der Stadtrat Kenntnis davon, dass dieses Baugesuch eingegangen sei. «Wir müssen alle Interessen prüfen», antwortete er auf die Frage, ob der Stadtrat solche Baugesuche «im Interesse der Liestaler Bevölkerung» prüfe oder nur die kantonalen Regelungen übernehmen würde. «Ja, und zwar so, wie das formell zu geschehen hat», entgegnete Muri, «die Stadt prüft die Baugesuche in Bezug auf die Bauvorschriften, und wenn diese nicht eingehalten werden, folgt eine Einsprache beim Bauinspektorat.» Kantonale Fachstellen prüften, ob die gesetzlichen Vorschriften eingehalten würden.

Die Rechtslage

Wie diese aussehen, skizzierte Andrea Bürki, Mediensprecherin der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion, gegenüber dieser Zeitung bereits im Vorfeld der Einwohnerratssitzung.

Windräder seien aus Sicht der Baubewilligungsbehörde erlaubt, sofern sie die öffentlich-rechtlichen Rahmenbedingungen einhielten. «Dazu zählen insbesondere die Lärmschutzvorschriften, die Vorschriften der Umweltschutzgesetzgebung, die Vorschriften des Raumplanungs- und Baugesetzes, insbesondere zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes und die kommunalen Zonenrechtsvorschriften», schreibt sie auf Anfrage. Privatrechtliche Aspekte zum nachbarrechtlichen Immissionsschutz wie etwa der Schattenwurf oder der Stroboskopeffekt seien durch den Zivilrichter nach den Vorgaben des Zivilgesetzbuches zu beurteilen.

Das Projekt von Monika und Giovanni Bonavia. Foto: Daniel Aenishänslin

So richtig zufrieden wollte Markus Rudin mit der Antwort des Stadtrats nicht sein. Er sei weder für noch gegen dieses Projekt, doch habe er sich vom Stadtrat Antworten erhofft – Fakten, die er nun aus der Zeitung habe erfahren müssen. Ein Plädoyer für erneuerbare Energien kam von Peter Küng: «Die SP-Fraktion steht grundsätzlich privaten Windkraftwerken sehr positiv gegenüber.» Die Fraktion vertraue der Bewilligungsbehörde, «dass sie sehr sensibel und auch mit dem Bewusstsein, dass eine Windanlage Nachteile haben kann», ihr Urteil fälle. «Wir unterstützen Innovationen, denn nur so schaffen wir die Energiewende.»

Nachtragskredit gesprochen

Weiter genehmigte der Liestaler Einwohnerrat an seiner Sitzung mit 35 zu 1 Stimmen einen Nachtragskredit von 1’949’000 Franken für den Ersatzbau des Pavillons der Primarschule Gestadeck. Der Nachtragskredit entspricht einem zusätzlichen Aufwand von 44 Prozent. Er war nötig geworden, weil im Boden nachgewiesene polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe entfernt werden müssen. Zudem werden Betonpfähle nötig sein, um genügend Stabilität für den Ersatzbau herzustellen. Der Einwohnerrat beschliesst mit 35 zu 1 Stimmen auch die Quartierplanung Lüdin.

