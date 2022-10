Bald ist in Basel Stadtlauf – Stadtlauf: Nach dem letzten Zieleinlauf wird es wieder dunkel Am 19. November ist in Basel Stadtlauf. Der grösste Breitensportevent der Region kehrt nach einer speziellen Corona-Austragung zurück zum Courant normal. Dominic Willimann

Gehören seit jeher zusammen: Der Stadtlauf und die Weihnachtsbeleuchtung. Foto: Dominik Plüss (Tamedia)

Tausende von Läuferinnen und Läufern werden am 19. November erwartet, wenn in Basel zum 39. Stadtlauf gestartet wird. Der Breitensportanlass wird auch in diesem Jahr für regen Betrieb in der Innenstadt sorgen. Die BaZ beantwortet dreieinhalb Wochen vor dem Event die wichtigsten Fragen.

Warum findet der Stadtlauf wieder nur an einem Tag statt?

2021 war für den Stadtlauf ein besonderes Jahr. Zusammen mit dem Gesundheitsdepartement Basel-Stadt hatte man sich dazu entschlossen, die grossen Menschenmassen wegen Corona zu verhindern und den Lauf über zwei Tage durchzuführen – am Samstag waren die Erwachsenen im Einsatz, am Sonntag der Nachwuchs.

OK-Leiter René Bänziger spricht von einer «Ausnahmesituation». Und davon, dass der Plan immer gewesen sei, zur ursprünglichen Durchführungsform zurückzukehren. Auch weil der personelle und letztlich auch finanzielle Mehraufwand über zwei Tage auf Dauer nicht zu stemmen sei. Deshalb gilt in diesem Jahr wieder: Der erste Start erfolgt am Samstag um 16.45 Uhr, der letzte um 20.44 Uhr.

Was ist in diesem Jahr neu?

Nichts. Hingegen wird der im letzten Jahr erstmals ausgetragene Familienlauf fix ins Programm aufgenommen. Dieses niederschwellige Angebot für Jung und Alt hat sich für den Veranstalter als Volltreffer erwiesen. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt haben sich 246 Teams mit über 700 Teilnehmern eingeschrieben. «Sport und Spass für die ganze Familie ist dabei garantiert», sagt Bänziger.

Ebenfalls im Programm findet sich der Nachwuchs-Städtewettkampf zwischen Basel, Bern und Zürich. Diese Kategorie wurde vor der Pandemie eingeführt, im 2021 aber nicht angeboten. Nun ist dieser Dreikampf der Spitzen-Junioren wieder ein fixes Stadtlauf-Element. Das besondere daran: Die bis jetzt gemeldeten rund 80 Athleten absolvieren die «alte» Stadtlauf-Strecke via Rheinsprung und lassen das Kleinbasel gänzlich aus.

Wird die Weihnachtsbeleuchtung angeschaltet?

Ja. «Ein Stadtlauf ohne Weihnachtsbeleuchtung ist kein Stadtlauf», sagt Bänziger. Inzwischen hat der Stadtlauf sich das Austragungsdatum des zweitletzten Novembersamstags gekrallt. Weil er damit den Weihnachtsmarkt und andere Veranstaltungen nicht mehr tangiert. Ein neues Datum, das allen Involvierten hilft.

Offiziell wird die Weihnachtsbeleuchtung zwar erst am 24. November angeschaltet. Doch das Stadtlauf-OK hat die Bestätigung erhalten, dass die Lämpchen in der Freien Strasse trotz Stromsparen allerorts bis zum 19. November aufgehängt sind und angeschaltet werden. Diese Beleuchtung verleiht dem Lauf seit jeher seinen speziellen Charme. Aber: Nach dem letzten Zieleinlauf wird es in der Freien Strasse wieder dunkel.

Sind die Baustellen in der Freien Strasse am Lauftag ein Hindernis?

Nein. Geplant ist, dass die offenen Stellen auf der linken Seite der Freien Strasse bis zum Stadtlauf zugeschüttet und geteert werden. Einzig auf Höhe des Restaurants Schlüsselzunft bleibt ein 120 Zentimeter breiter Graben auf der anderen Strassenseite offen.

Aber: Die sechs bis sieben Meter breite Fläche neben dieser Baustelle sollte genügen, um die Tausenden von Läufern dort durchzuschleusen. Nicht beeinträchtigt werden die Aktiven durch die Bauelemente in der Eisengasse. Einzig im Zielbereich könnte es diesmal ein wenig enger werden.

Gibt es einen neuen Teilnehmerrekord?

Das ist zum jetzigen Zeitpunkt kaum abzuschätzen. Der Teilnehmerrekord liegt bei 9882 Anmeldungen im Jahr 2014. Bei der letzten «normalen» Austragung 2019 haben 9243 Menschen den Teilnahmecoupon ausgefüllt. Deshalb orientiert man sich beim Veranstalter in erster Linie an dieser Zahl.

Bis Montagabend sind 3044 Anmeldungen eingegangen, das sind etwas mehr als am gleichen Datum 2019. Sicher ist, dass mehr Läufer antreten werden als im letzten Jahr, da wegen der 3-G-Regel «nur» 6440 Läufer an diesem vorweihnachtlichen Wettkampf teilnahmen.

Im Gegensatz zu anderen Laufsportveranstaltungen musste der Stadtlauf das Startgeld nicht erhöhen. Es ist seit sieben Jahren das gleiche. Allerdings zahlen diejenigen mehr, die sich kurzfristig an- oder sich gar nachmelden. Erfahrungsgemäss ist das Wochenende, bevor die Startnummer teurer wird, dasjenige mit den meisten Nennungen. 2021 wurden allein an diesen zwei Tagen 1200 Anmeldungen getätigt. Die Stadtlauf-Organisatoren dürften am ersten Novemberwochenende ähnliche Beobachtungen machen. Und sich dabei über den Zuspruch für die bald 40-jährige Breitensportveranstaltung freuen.

