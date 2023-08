Stadtklima-Initiativen Basel – GLP will ein Nein – und lockt mit abgeschwächten Massnahmen Bei den Stadtklimainitiativen konnte sich die Politik nicht auf einen Kompromiss einigen. Die GLP will das ändern – nach der Abstimmung im November. Mirjam Kohler

Die Stadtklimainitiativen sind kontrovers: Eine kühlere Stadt einerseits, mehr Baustellen andererseits. Bilder: Umverkehr/Kostas Maros

Im November entscheidet die Basler Stimmbevölkerung über die sogenannten Stadtklimainitiativen. Der Grosse Rat lehnt beide ab. Dieser Entscheid kam durch eine Mehrheit der bürgerlichen Parteien inklusive GLP zustande. Gleichzeitig hat das Parlament aber auch keinen Gegenvorschlag – also eine breit abgestützte Alternative – verabschiedet.

Darum geht es bei den Initiativen Die «Zukunftsinitiative» fordert, dass während zehn Jahren jährlich 0,5 Prozent des bestehenden Strassenraums in Basel in Flächen für den Fuss- und Veloverkehr sowie den öffentlichen Verkehr umgewandelt werden. Die «Gute-Luft-Initiative» fordert ihrerseits weitere 0,5 Prozent jährlich für mehr Grünräume und Bäume. Zusammen verlangen die Volksbegehren die Umwandlung von insgesamt 480’000 Quadratmetern bestehender Basler Strassenfläche. Mehr Langsamverkehr und Grünflächen, weniger Asphalt und Autos, so lautet im Kern die Devise. Die Befürworterinnen argumentieren mit dem erwarteten Kühlungseffekt im Sommer und führen die übergeordneten Klimaziele des Kantons an, die Gegner warnen vor einer Baustellenflut und vor Parkplatzvernichtung. (ost)

Und das, obwohl es zwischenzeitlich sechs unterschiedliche Kompromissvorschläge gegeben hätte. Die vorberatende Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) hatte zu jeder Initiative jeweils zwei Alternativen ausgearbeitet, einmal als Mehrheits- und einmal als Minderheitsposition. Das Doppelgeschäft war nämlich derart kontrovers, dass sich auch die Uvek jeweils nicht auf einen Gegenvorschlag einigen konnte.

Insbesondere die GLP hatte sich für einen Gegenvorschlag starkgemacht. Aber die Bürgerlichen bevorzugen offenbar den Status quo, den Linken gingen die Kompromisse nicht weit genug. Schlussendlich kam es also nicht zu einem Kompromiss: «Nun hat die Bevölkerung die Wahl zwischen den Extremen oder gar nichts. Das ist keine gute Situation», kommentierte damals GLP-Fraktionschef David Wüest-Rudin.

So will das die Kleinpartei mit Regierungsbeteiligung – GLP-Regierungsrätin Ester Keller verantwortet das zuständige Bau- und Verkehrsdepartement – aber nicht stehen lassen. In einer Medienmitteilung informiert die Partei, dass man den Gegenvorschlag, hinter den sich die Mehrheit der Uvek gestellt hatte (siehe Box), nicht so schnell begraben wolle.

So sah der Gegenvorschlag aus Der Uvek-Mehrheits-Gegenvorschlag zur Zukunftsinitiative sah vor, bis 2037 mindestens 188’000 Quadratmeter Verkehrsfläche für Fuss-, Veloverkehr sowie ÖV zu schaffen. Der Gegenvorschlag zur Gute-Luft-Initiative beinhaltete 165’000 Quadratmeter neue unversiegelte Fläche sowie 2000 zusätzliche Bäume. Im Vergleich dazu verlangt die Initiative die Entsiegelung von 240’000 Quadratmetern, die Anzahl zusätzlicher Bäume ist im Initiativtext nicht festgelegt. (kom)

Sollte die Bevölkerung die Stadtklimainitiativen ablehnen, wolle man diesen Gegenvorschlag via Motion noch einmal ins Parlament bringen. Mit einer Motion kann ein Ratsmitglied oder eine Kommission den Regierungsrat verpflichten, die Verfassung oder ein Gesetz zu ändern. Allerdings muss die Idee eine Mehrheit der Parlamentsmitglieder überzeugen, damit sie an die Regierung überwiesen wird.

Warum sollte der gleiche Vorschlag in der zweiten Runde plötzlich Chancen haben? Es habe durchaus viele Bürgerliche gegeben, die den Gegenvorschlag mitgetragen hätten, argumentiert Wüest-Rudin. Und nach einem Nein, so hofft er, würden ihn auch Linke unterstützen, nach dem Motto «besser als nichts».

Die GLP wolle der Stimmbevölkerung signalisieren, dass es auch bei einem Nein zu den Initiativen noch vorwärtsgehen könne. Natürlich könne man das nicht versprechen, das hänge vom Grossen Rat ab, räumt Wüest-Rudin ein. «Aber wir versprechen, dass wir es versuchen.»

Initianten geben sich siegessicher

Tonja Zürcher, Basta-Grossrätin und Sprecherin der Organisation Umverkehr, die die Initiativen lanciert hat, hält von der Idee wenig. «Die GLP will ihr Dilemma lösen, dass sie sich zwar in Umwelt- und Klimafragen gern grün gibt, in diesem Fall aber echten Fortschritt mit verhindert hat. Der Gegenvorschlag bringt zu wenig. Dass es dringend Veränderungen fürs Stadtklima braucht, haben wir insbesondere in den letzten Hitzetagen alle deutlich zu spüren bekommen.»

Zürcher sagt auch, dass sich diese hypothetische Frage nach dem Gegenvorschlag für die Befürworterinnen und Befürworter der Initiative nicht stelle, da man überzeugt sei, dass die Initiativen gute Chancen hätten: «Die Leute wollen mehr Bäume, sie wollen mehr sichere Velowege.»

Mirjam Kohler ist News-Redaktorin und Gerichtsreporterin in Basel. Mehr Infos @mirjamkohler

