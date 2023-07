Nach Sturm Mitte Juli – Stadtgärtnerei muss 20 weitere Bäume notfällen Neue Folgen des heftigen Gewitters kommen ans Tageslicht. Die Zahl der zerstörten Bäume steigt auf 75.

Der Sturm vom 12. Juli hinterliess unter anderem im Kannenfeldpärk massive Baumschäden. Foto: BVD Basel

In Basel müssen 20 weitere Bäume aufgrund von Sturmschäden notgefällt werden. Kontrollen im Nachgang zum Unwetter vom 12. Juli ergaben, dass mehrere Park- und Strassenbäume massive Kronenschäden erlitten oder aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssen. Sämtliche Bäume werden im Herbst am möglichst gleichen Standort ersetzt, wie die Stadtgärtnerei am Freitag mitteilte.

Betroffen sind Bäume im Kannenfeld- und Schützenmattpark sowie beim Hafenareal und an der Westquaistrasse. Die Fällarbeiten werden am Freitag und am kommenden Montag ausgeführt, wie es im Communiqué heisst.

Insgesamt sind bis jetzt 75 Bäume in Basel dem Sturm vom 12. Juli zum Opfer gefallen. Bei den betroffenen Bäumen werden die Wurzelstöcke mit einer speziellen Maschine aufgefräst, damit der Standort für Neupflanzungen vorbereitet werden kann, wie die Stadtgärtnerei schreibt.

SDA/ith

Fehler gefunden?Jetzt melden.