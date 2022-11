Rodung in Basel – Stadtgärtnerei fällt 200 weitere Bäume Die Basler Stadtgärtnerei muss 200 angeschlagene Stadtbäume ersetzen. Davon gelten 184 als geschützt.

Die 2014 am Erasmusplatz gepflanzten Mehlbeerbäume entwickelten sich nicht wie erwünscht (Archivaufnahme aus dem Jahr 2020). Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Weil ein Grossteil der Bäume geschützt ist, ist die Fällung bewilligungspflichtig und muss deshalb öffentlich publiziert werden muss, wie das Basler Bau- und Verkehrsdepartement am Dienstag mitteilte. Die Klimaerwärmung setze den Bäumen in der Stadt Basel weiterhin zu, heisst es in der Medienmitteilung. Von Juni bis September seien alle rund 27'000 Bäume kontrolliert worden. Bei 200 von ihnen seien Schädlingsbefall, Fehlentwicklungen oder ein Absterben von Kronenteilen festgestellt worden.

Diese Bäume könnten bei einem Sturm Kronenteile verlieren oder gar ganz umknicken, was grosse Schäden zur Folge haben oder gar Menschen verletzten könnte, heisst es weiter. Um dieses Risiko zu vermeiden, müssten die Bäume im Januar 2023 entfernt werden. Im Frühling oder Herbst würde dann die Ersatzpflanzung erfolgen.

184 der betroffenen Bäume sind gemäss Communiqué geschützt. Die Fällung der Bäume muss durch das Bau- und Gastgewerbeinspektorat bewilligt werden. Die Standorte der 184 geschützten Bäume werden auf www.stadtgärtnerei.bs.ch/baumersatz am Mittwoch veröffentlicht.

Einer besonderen Situation sieht sich die Stadtgärtnerei am Erasmusplatz gegenüber. Hier wurden 2014 18 junge Mehlbeerbäume eingepflanzt. Diese Bäume entwickelten sich an diesem Standort aber nicht wie erwartet, sie würden kaum mehr weiterwachsen. Deshalb werden diese Bäume ausgegraben und durch europäische Zürgelbäume ersetzt. Für überlebende Mehlbeerbäume würden neue Standorte gesucht.

SDA/ith

