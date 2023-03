Heimatschutz gewinnt vor Gericht – Stadt Zürich darf «Mohrenkopf»-Inschrift nicht abdecken Die Stadt wollte, dass zwei umstrittene Häusernamen verschwinden. Doch nun heisst das Baurekursgericht eine Beschwerde des Heimatschutzes gut. UPDATE FOLGT

Über dem Eingang am Neumarkt 13 prangt die Inschrift «Zum Mohrenkopf». (Archivbild) Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Das Baurekursgericht hat der Stadt Zürich nicht erlaubt, zwei Inschriften abzudecken. «Zum Mohrenkopf» und «Mohrentanz» seien im heutigen Kontext zwar rassistisch, doch der Eingriff in geschützte Fassaden sei nicht gerechtfertigt, hält das Gericht fest.

Das Baurekursgericht gibt damit dem Zürcher Heimatschutz (ZHV) recht, wie dieser am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. Der ZHV findet, ein erklärender Text zu den Inschriften im historischen Zürcher Niederdorf sei ausreichend. Bereits im November 2021 hat die Stadt solche Tafeln an den Gebäuden angebracht.

Altertümlicher Begriff

Der ZHV betont, dass er die Problematik des Rassismus in der Gesellschaft sehr ernst nehme. Doch die Schriftzüge seien «bedeutend für das äussere Erscheinungsbild» der beiden Häuser.

Die Inschriften seien eine charakteristische Eigenschaft, welche die historischen Häuser mit vielen anderen in der Zürcher Altstadt teilten, habe das Gericht festgehalten. Die Häuser am Neumarkt 13 und der Niederdorfstrasse 29 wurden 1443 beziehungsweise 1682 zum ersten Mal erwähnt.

Abdeckung wäre reversibel gewesen

Die Idee der Abdeckung kam aus der Zürcher Politik. Der Stadtrat hatte um eine entsprechende Baubewilligung ersucht. Der ZHV erhob dagegen Rekurs. Ursprünglich wollte der Zürcher Stadtrat die Inschriften ganz entfernen lassen.

Die Stadt hatte betont, dass die geplante Abdeckung reversibel sei. Sie hätte zu einem späteren Zeitpunkt also auch wieder entfernt werden können. Geplant war zudem eine Infotafel mit einem QR-Code, der auf eine Website mit weiterführenden Erklärungen zum Thema Rassismus im Zürcher Stadtbild führt.

lop/sda

