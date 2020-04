Sport in der guten Stube – Stadt, Land, Pfostenschuss Gesellschaftsspiele sind in diese Tagen wieder besonders angesagt. Und mit ein bisschen Kreativität lässt sich der Klassiker «Stadt, Land, Fluss» schnell zu einem Fussball-Quiz umfunktionieren. Tilman Pauls

Murat Yakin war Verteidiger, Sion-Trainer und Spieler unter Christian Gross – perfekt für Stadt, Land, Fluss nach Fussball-Art. Claudio de Capitani (Freshfocus)

Gesellschaftsspiele sind in diesen Tagen ja wieder angesagt. Besonders solche, die man problemlos auch vor dem Bildschirm mit Freunden und Bekannten spielen kann, die weit entfernt sind. Und wieso sollte man nicht die bekannten Klassiker so abändern, dass man in der Lockdown-Zeit etwas für sein Sport-Wissen tun kann?

Zum Beispiel mit dem altbekannten «Stadt, Land, Fluss», wo einem ja ohnehin bei jedem zweiten Buchstaben kein Fluss einfallen will. Aber mit ein bisschen Kreativität ist schnell eine Version kreiert, die überhaupt nichts mehr mit Geographie zu tun hat, sondern umso mehr mit dem Geschehen im Schweizer Fussball.

Die Kategorien sind dazu ganz schnell gefunden. Man kann es sich einfach machen und «Torhüter, Verteidiger, Stürmer» spielen, immerhin gibt es in der Super League genügend Spieler, die mit ihren Namen das gesamte Alphabet abdecken. Aber es gibt natürlich noch weitere Ideen: Wie wäre es zum Beispiel mit «Super-League-Spieler aus den 90ern», «Toschützenkönig» oder «Standard-Spezialist»? Für jeden Buchstaben des Alphabets gibt es sicher auch einen «Trainer des FC Sion» oder einen «Spieler unter Christian Gross».

Und wer sich nicht auf das Geschehen in der Schweiz beschränken will, der kann die sportliche Version des bekannten Spiels natürlich auch schnell auf den globalen Fussball ausweiten. Da bieten sich Kategorien wie «Club aus Südamerika», «Champions-League-Sieger», «Spieler mit einem Vornamen mit maximal vier Buchstaben» an, «Weltmeister», «Wandervogel» oder «Linksfuss».

Jedenfalls gibt es genug Möglichkeiten, um seine eigene Version von «Stadt, Land, Fluss» zu gestalten. Und in Zeiten ohne Sportveranstaltungen kann man sich auch endlich mal wieder über einen Sieg freuen. Oder sich über die eigene Niederlage aufregen.

Die BaZ-Serie «Sport in der guten Stube» gibt täglich Tipps für zu Hause, die dabei helfen sollen, die Corona-Zeit halbwegs sportlich zu überbrücken.