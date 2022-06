Ehe für alle – Stadt-Land-Graben bei Hochzeitsterminen Ab dem 1. Juli können in der Schweiz gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Während die Nachfrage im Kanton Basel-Stadt hoch ist, blieb die Zahl der Anfragen im Baselbiet bisher unter den Erwartungen. Isabelle Thommen

In diesem Sommer finden die ersten Hochzeiten für gleichgeschlechtliche Paare statt. Symbolfoto: Leon Neal (AFP)

Am 1. Juli ist es im ganzen Land so weit: Die Ehe steht allen offen. Auch in den beiden Basel sind erste Trauungen von gleichgeschlechtlichen Paaren geplant. Bis Ende Mai haben sich rund 65 Paare angemeldet, die heiraten oder ihre eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln wollen.