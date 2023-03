A22 wieder im Liestaler Fokus – Stadt fordert Bundesgelder für eine Lösung Geschlossen stellt sich der Liestaler Einwohnerrat hinter die Forderung, der Bund müsse schnellstmöglich helfen, die Problematik um die A22 zu lösen. Das würde bedeuten: finanzielle Unterstützung für eine Sanierung und ein Folgeprojekt mit Tunnel. Daniel Aenishänslin

Die A22 soll unter den Boden verlegt werden. Foto: Lucia Hunziker

«Es ist nun wichtig, politisch einzugreifen», warb Liestals Stadtpräsident Daniel Spinnler (FDP) im Einwohnerrat für die dringliche Resolution «A22 unter den Boden». Sie zielt auf die Aufnahme des Projekts in das strategische Entwicklungsprogramm (STEP) des Bundes ab. Es ist eine Resolution aller Fraktionen im Rat. Eingreifen will der Liestaler Einwohnerrat einstimmig, damit STEP-Gelder für das in Bern nicht auf der Traktandenliste stehende Projekt fliessen. Es geht um Sanierungsmassnahmen bis zum Bau eines Tunnels und ebendiesen Tunnelbau.