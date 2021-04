Einseitiger Bericht über Basel – Stadt der Profiteure? Ja, aber nicht nur Das Hamburger Geschichtsmagazin «Geo Epoche» deckt die Rolle des Basler Daig im Sklavenhandel auf. Meinung Simon Erlanger

Das Magazin «Geo Epoche» präsentiert die Stadt Basel als Zentrum des Sklavenhandels. Foto: PD

Sie wollen die Schweiz mit neuen Augen sehen, die Macher des Hamburger Geschichtsmagazins «Geo Epoche». Denn die Schweiz sei ein Land spannender Gegensätze und kein Land langweiliger Harmonie. Und so ist die neueste Ausgabe des Magazins zur Schweiz eine spannende, gut aufbereitete und unterhaltsame Lektüre.

Doch dann dies: «Basel – die Stadt der Profiteure», so der Titel des Beitrags über unsere Stadt. Der Artikel beginnt im Jahr 1776 mit einem Sklavenaufstand auf dem Schiff Ville de Bâle vor der westafrikanischen Küste. 35 Menschen sterben. Für die Basler Investoren zählt nur das verlorene Kapital, nicht aber das menschliche Leiden. Es geht um den Export wertvoller Basler Textilien, der «Indiennes», die in Afrika gegen Sklaven eingetauscht werden, die dann in der Karibik verkauft werden. Für die zehn involvierten Basler Kaufmannsfamilien aus dem Daig war dies ein einträgliches Geschäft, wie der Autor Dominik Bardow in seinem spannend erzählten Artikel zeigt.