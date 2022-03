Wegen Sanktionen im Ukraine-Krieg – Stadler Rail zieht sich aus Weissrussland zurück – zumindest teilweise Das Unternehmen von Peter Spuhler will einen Teil der Produktion in andere Werke in der EU und der Schweiz verlagern. Angelika Gruber

Peter Spuhler bei einem Besuch des Werks in Weissrussland. Foto: Natalia Fedosenko/TASS

Angesichts des Kriegs in der Ukraine zieht sich Stadler Rail aus dem benachbarten Weissrussland zurück – zumindest teilweise. «Durch die bisher verhängten Sanktionen gegen Belarus zeichnen sich mittlerweile Einschränkungen für die weitere Betriebstätigkeit und die Lieferketten ab», erklärte das Unternehmen von Patron Peter Spuhler in dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht. Daher verlagere Stadler Aufträge von Belarus in Werke in der Europäischen Union und der Schweiz.

Hintergrund für den Schritt sind unter anderem Sanktionen für elektronische Komponenten, die ab Anfang Juni in Kraft treten, erklärte Stadler Rail in einer Präsentation.

Das Unternehmen baut seit rund zehn Jahren in Fanipol knapp 30 Kilometer ausserhalb von Minsk Züge und Strassenbahnen für die GUS-Region und weitere internationale Märkte.

Wegen der geringen Auslastung und der aktuellen politischen Situation müssten die Kapazitäten in Weissrussland weiter reduziert werden. Aktuell beschäftige Stadler noch mehr als 1000 Mitarbeitende in Weissrussland, künftig werden es weniger als 1000 sein, sagte Spuhler auf der Medienkonferenz. Für die Beschäftigten von Ort habe Stadler Massnahmen wie Kurzarbeit, einen Sozialplan und die Verlagerung an andere Standorte initiiert, geht aus der Präsentation hervor.

Ein Teil der Produktion soll bleiben

Ganz zurückziehen will sich Stadler aus Weissrussland jedoch nicht: «Stadler bemüht sich einen Mindestbestand an Projekten und Aufträgen im Werk in Belarus zu belassen», heisst es im Geschäftsbericht. Derzeit werden weniger als zwei Prozent des Auftragsbestands des gesamten Konzerns in Weissrussland abgewickelt.

Ein Stadler-Mitarbeiter in der Fabrik in Weissrussland. Foto: Tatyana Zenkovich (EPA)

Die Ukraine wirft Weissrussland vor, es plane den Kriegseintritt an der Seite Russlands. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko dementiert dies vehement und bietet sein Land als Ort für Verhandlungen an. Von Belarus aus greifen russische Streitkräfte mit Kampfjets und Raketen Ziele in der Ukraine an. Die Sanktionen des Westens richten sich daher vielfach nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen Weissrussland.

Stadler mit Umsatzrekord und weniger Gewinn Infos einblenden Nach der Coronapandemie hat der Zughersteller Stadler Rail im vergangenen Jahr neue Rekorde bei Aufträgen, Umsatz und Betriebsgewinn (EBIT) erzielt. Der Reingewinn wurde allerdings durch Wechselkursverluste gebremst. Der Umsatz kletterte um 18 Prozent auf 3,6 Milliarden Franken, wie der Ostschweizer Konzern am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab. Der Betriebsgewinn EBIT stieg um 43 Prozent auf 223,7 Millionen Franken, nachdem er im Vorjahr wegen der Pandemie auf 156,1 Millionen gefallen war. Auch der Auftragseingang (5,6 Milliarden) und der Auftragsbestand (17,9 Milliarden) erreichten neue Spitzenwerte. Damit ist das Auftragspolster 1,8 Milliarden Franken dicker als vor zwölf Monaten. Unter dem Strich schrumpfte der Reingewinn allerdings um 3 Prozent auf 134,5 Millionen Franken. Belastet wurde das Nettoergebnis insbesondere durch Kursverluste in der Höhe von 37,7 Millionen Franken, nachdem der Konzern im Vorjahr von Kursgewinnen in der Höhe von 16,0 Millionen profitiert hatte. Die Wechselkursverluste seien vor allem auf stichtagsbezogene Bewertungseffekte aufgrund der Euro-Schwäche zum Jahresende zurückzuführen, schrieb Stadler. Damit hat das Unternehmen von Peter Spuhler die Erwartungen der Analysten verfehlt. Diese hatten mit mehr Umsatz, EBIT und deutlich mehr Reingewinn gerechnet. Auch bei der Dividende hatten sich die Experten mehr erhofft. Stadler will eine Dividende von 0,90 Franken je Aktie ausschütten. Im Vorjahr hatten die Aktionärinnen und Aktionäre 0,85 Franken erhalten. Für das Geschäftsjahr 2022 bleibt Stadler für seine Kernmärkte weiterhin positiv gestimmt, wenn auch die politische Situation, insbesondere in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion (GUS), zunehmend Unsicherheit in der Wirtschaft und am Kapitalmarkt mit sich bringe. Im laufenden Jahr will Stadler einen Umsatz von 3,7 bis 4,0 Milliarden Franken erzielen unter der Annahme, dass sich die aktuelle Lieferkettensituation, die Inflation und die Währungsentwicklung nicht weiter verschlechtern. Der Bestellungseingang soll sich auf 5,0 bis 6,0 Milliarden Franken belaufen. Zur Bereitstellung der benötigten Kapazitäten rechnet Stadler 2022 mit Investitionen von circa 200 Millionen Franken. Mittelfristig hat sich der Konzern eine EBIT-Marge von 8 bis 9 Prozent zum Ziel gesetzt (2021: 6,2 Prozent). Dieses dürfte allerdings wegen der Pandemie und der weltpolitischen Lage erst ein bis zwei Jahre später erreicht werden, schrieb Stadler. Ursprünglich hatte Stadler die Mittelfristziele für das Jahr 2023 erwartet. Die finanziellen Auswirkungen des Ukraine-Russland-Konfliktes auf Stadler seien noch nicht abschliessend beurteilbar und stark abhängig von der weiteren Entwicklung der Geschehnisse, hiess es. «Stadler beobachtet die Lage laufend und trifft alle möglichen Massnahmen, um negative Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.» (sda)

In der Vergangenheit war Spuhler kritisiert worden, weil er sich nicht von Lukaschenko distanziert hatte, als dessen Regime Oppositionelle wegsperrte. Menschenrechtsorganisationen haben Spuhler aufgefordert, sich von dem Vorgehen Lukaschenkos zu distanzieren. Es gibt Fotos, die Spuhler beim Händeschütteln mit Lukaschenko zeigen.

Das Bild zeit Peter Spuhler mit Alexander Lukaschenko bei einem Treffen in Belarus am 29.05.2018. Foto: BelTA

An der Medienkonferenz rechtfertigte Spuhler sein Engagement. «Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, dass wir als Unternehmer bereit sind, in solchen Ländern zu investieren. Ich glaube, dass eine wirtschaftliche Integration sehr hilfreich ist, für den Demokratisierungsprozess. Wenn wir einfach nur Sanktionen aussprechen und die tollen Mitarbeiter draussen stehen lassen, dann werden die nie an unsere demokratischen Spielregeln herangeführt.»

Den Standort in Weissrussland hatte Stadler errichtet, um von dort aus die Staaten der ehemaligen Sowjetunion mit Rollmaterial versorgen zu können. Der Bedarf in diesen Ländern war und ist gross. «Europa ist tot. Wir müssen dorthin, wo noch Aufträge winken», begründete Spuhler sein Engagement im Osten.

Aus Russland hat Stadler aktuell keine Aufträge in den Büchern und erwartet demnach dort auch keine Zahlungsausfälle. Längerfristigen Serviceaufträgen für bereits gelieferte Züge in Russland komme das Unternehmen weiterhin nach – mit rund 30 Mitarbeitenden in Moskau und St. Petersburg – «unter strikter Einhaltung der Sanktionen», wie Stadler betonte.

Hoffnungen hatte Spuhler auch auf neue Aufträge aus der Ukraine gesetzt. Vor gut einem Jahr hatte Spuhler bei einem Treffen mit Regierungschef Wolodimir Selenski offenbar sein Interesse bekundet, dort tätig zu werden und eine gemeinsame Produktion mit lokalen Partnern aufzubauen. Daraus wird nun offenbar so schnell nichts.

