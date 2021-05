«Innige Feindschaft» mit Peter Spuhler – Stadler Rail kriegt Konkurrenz aus dem Inland – und befürchtet Spionage Die Zugbauerin TMH International will mit simpler Technologie von Zug aus die Weltmärkte erobern. Doch nun gibt es Streit mit dem Thurgauer Bahnbauer Stadler um einen Auftrag in Bayern. Konrad Staehelin

Fürchtet Werksspionage durch den Konkurrenten TMH: Peter Spuhler, Präsident und Hauptaktionär von Stadler Rail. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Eine Schweizer Firma schickt sich an, die Bel Etage der weltweit tätigen Zugbauer aufzumischen. Die Geschichte wurde so schon oft erzählt. Sie handelte jeweils von Stadler Rail in Bussnang TG, die in den vergangenen Jahrzehnten unter Patron Peter Spuhler eine phänomenale Entwicklung durchlebt hat und heute weltweit respektiert ist.

Doch es gibt eine neue aufstrebende Bahnbauerin aus der Eidgenossenschaft: TMH International heisst sie und wurde Anfang 2018 gegründet. Sie beschäftigt zwar gerade mal 15 Personen am Hauptsitz in Zug – der Hauptgrund dürften die tiefen Steuern sein –, dafür 2000 Angestellte in Schwellenländern von Ägypten über Südafrika bis Argentinien.